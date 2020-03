Don Matteo 12/ Anticipazioni 5 marzo: il prete ha una figlia segreta?

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI DEL 5 MARZO 2020

Rai 1 trasmetterà nella prima serata di oggi, giovedì 5 marzo 2020, un nuovo episodio di Don Matteo 12 in prima Tv assoluta. Sarà l’ottavo, dal titolo “Non dire falsa testimonianza“. Il nuovo caso di omicidio che colpirà la Caserma di Spoleto riguarda da vicino il prete interpretato da Terence Hill. La figlia di una donna aggredita e in gravi condizioni, afferma infatti che il prete è colpevole del reato. In più sarebbe persino il padre segreto della ragazza. Con enorme sorpresa per tutti gli amici, il parroco decide però di non difendersi dalle accuse e si trincera dietro un ostinato silenzio. Marco e Anna però vogliono dimostrare a tutti i costi che è innocente. Intanto, Cecchini si finge prete solo per non deludere le aspettative della zia Luciana, una suora missionaria che non vede da tanti anni. In tutto questo, Anna si trova ancora una volta di fronte a un bivio: sceglierà di perdonare Marco oppure volterà pagina in via definitiva, preferendo abbandonarsi al rischio di una relazione con Sergio?

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI, TRAMA ULTIMO EPISODIO DI DON MATTEO 12

Ecco dove siamo arrivati in Don Matteo 12 lo scorso martedì: Cecchini (Nino Frassica) litiga con Elisa (Pamela Villoresi) per via delle sue idee sul calcio, mentre don Matteo (Terence Hill) trova il cadavere di una donna al cimitero. Più tardi, Cecchini ferma l’auto di un uomo, che poi fugge al posto di blocco. Lo sconosciuto raggiunge poi Marco (Maurizio Lastrico): è il padre Eugenio. Si scopre invece che la vittima ha il nome di una donna già morta: Carla Videtti. Quando Cecchini torna a casa, va subito in conflitto con il padre del PM. La figlia di Carla, Alice, rivela poi che la donna era tornata a Spoleto per cercare l’altra figlia, la sua gemella. Durante il parto però qualcosa è andato storto e una delle due neonate è morta, anche se la donna è sempre stata sicura che fosse viva. In seguito, Elisa rivela che Eugenio è anche un brillante psicanalista che ammira da tempo e da cui rimane subito affascinata. Sofia (Mariasole Pollio) invece scopre che la figlia scomparsa di Carla potrebbe essere una sua compagna, Maddalena. Anna (Maria Chiara Giannetta) e Nardi interrogano il padre, che all’epoca era il ginecologo di Carla.

Alice invece decide di dire tutto a Maddalena, ma non viene creduta. Sicuro che Elisa la tradisca, Cecchini si finge cameriere di un albergo solo per seguirla. La missione sotto copertura però gli permette di fare la conoscenza di Elena Sofia Ricci. A scuola, Rick prende per un braccio Sofia perchè crede che si stia vendicando su Maddalena. Jordi lo aggredisce ed entrambi vengono sospesi per cinque giorni. Nonostante questo, i due ragazzi decidono di affrontarsi con i pugni. Quando Rick viene ritrovato privo di coscienza, i sospetti ricadono su Jordi, che viene messo in stato di fermo nonostante dichiari di essere innocente. Intanto, Nardi decide di essere del tutto sincero con Anna e le rivela che il padre è un donnaiolo con problemi di gioco. Anche Sofia vuota il sacco con il prete sull’incidente di Jordi. Più tardi, don Matteo affronta Rick a causa delle sue menzogne, mentre Alice scopre che Maddalena non è sua sorella. In seguito, Anna scopre che il padre di Marco è stato operato di tumore e che il Pm tiene nascosto il suo abito da sposa. Quando è sul punto di parlargli, lo trova però in compagnia di Sara e travisa tutto. Don Matteo invece realizza che Rick è in realtà il figlio di Carla e che il ginecologo lo ha rapito per affidarlo all’avvocato e alla moglie. Quest’ultima confessa al prete di aver aggredito Carla perchè aveva scoperto tutto. Ormai decisa a fare il grande passo, Anna decide invece di accettare la corte di Sergio e lo bacia.



