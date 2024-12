Anticipazioni Don Matteo 15 e trama, prossima stagione: Don Massimo in lotta contro il passato

Si sta per concludere questa quattordicesima stagione della storica fiction di Rai1, l’ultima puntata infatti andrà in onda questa sera, giovedì 19 dicembre 2024 e sarà ricca di emozioni e svolte importanti. Innanzitutto si scoprirà finalmente che scelta farà Diego tra Giulia e Vittoria. Il Capitano Martini si è fatto trasferire a Spoleto per cercare di riconquistare la sua ex fidanzata ma nel frattempo è scoccata la scintilla con la giovane barista cosa accadrà? Spazio avrà anche Don Massimo che sarà vittima di un esplosione e rischierà di morire: cosa gli è successo? Chi ha tentato di ucciderlo?

L’attenzione del pubblico, inoltre, è anche proiettata più avanti, si farà Don Matteo 15? E che intrecci di trama possono esserci? Stando alle poche anticipazioni Don Matteo 15 e trama ampio spazio potrebbe avere il passato di Don Massimo (Raoul Bova) su cui si sa molto poco. Si è scoperto che prima di prendere i voti, Matteo Mezzanotte era una carabiniere sotto copertura e che ha commesso degli errori nelle sue missioni. In questa stagione, inoltre, si è lasciato spazio alla sua vita privata, con il rapporto con sorellastra Giulia (Federica Sabatini) che si è ricucito a poco a poco. È molto probabile, dunque, che nella prossima stagione si dia ancora più spazio al passato del protagonista.

Cast Don Matteo 15, anticipazioni trama: conferme e presunti addii, tornano Anna e Marco?

Svelata a grandi linee la possibile trama della prossima stagione non resta che fare un cenno anche al possibile cast di Don Matteo 15. È certo il ritorno dei protagonisti principali: Don Massimo (Raoul Bova) Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scalia) mentre confermati dovrebbero essere anche il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), la PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini). La fiction di Rai1, poi, ha abituato i telespettatori ai graditi ritorni dei protagonisti delle scorse stagioni. Guest star di queste puntate è stato il Colonnello Giulio Tommasi (Simone Montedoro) che contribuito a trovare la verità sulla morte di Patrizia Cecchini (Pamela Saino) mentre nella prossima potrebbero tornare, per un cameo, la Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) ed il PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico) che si sono sposati proprio all’inizio di questa stagione. Qualqun altro infine potrebbe non essere riconfermato.