Don Matteo 12/ Anticipazioni seconda puntata: dopo lo sparo il parroco accoglie Ines

Don Matteo è tornato con una prima puntata movimentatissima e ricca di colpi di scena, che lo ha visto coinvolto in una terribile sparatoria. Il nostro amatissimo Terence Hill ne è uscito illeso ma con un forte spavento, causato da un personaggio che tramandava vendetta da anni. Don Matteo ha fatto ritorno sugli schermi di Raiuno insieme a tutti gli altri protagonisti della fiction, come il maresciallo Cecchini, per il quale anche in questa stagione il lavoro non manca. La prossima puntata, in onda giovedì 16 gennaio alle 21.30, prevede l’episodio intitolato “Non nominare il nome di Dio Invano”. Secondo quanto si apprende dalle prime anticipazioni che circolano in rete, Don Matteo accoglierà la piccola Ines, una bambina di Spoleto che non potrà più stare con la nonna, ormai troppo anziana. Toccherà a Terence Hill occuparsi della questione mettendo in campo tutta la sua saggezza.

Don Matteo 12, anticipazioni seconda puntata: Sofia e Jordi più vicini

La seconda puntata di Don Matteo 12 metterà in evidenza il rapporto tra Sofia e Jordi, sempre più legati dopo che quest’ultimo finisce nel mirino dei compagni di classe, decisi ad isolarlo ed emarginarlo dalle attività sociali. Per fortuna Jordi trova libero sfogo nella danza, diventata ormai la sua nuova passione. Nella nuova stagione di Don Matteo arriveranno anche nuovi personaggi, come Sergio La Cava, un ex carcerato dal passato oscuro e misterioso. Cosa ci fa a Spoleto? Un interrogativo che il parroco cercherà di risolvere indagando sul suo passato. L’affascinante trentenne inoltre ha un piano ben preciso che emergerà soltanto nelle prossime puntate. Bisognerà quindi portare pazienza per capire come Sergio La Cava inciderà nelle dinamiche di Don Matteo 12. Sui social è già partito il conto alla rovescia per il secondo episodio, fissato ovviamente sempre per giovedì 16 gennaio 2020 in prima serata su Raiuno.

Don Matteo 12 anche in replica

Stando alle anticipazioni, la prossima puntata di Don Matteo 12 si preannuncia ancora più interessante di quella che ha aperto la nuova stagione. Per chi si fosse perso il primo episodio o più in generale per tutti gli appassionati, è possibile rivedere la puntata di ieri sull’applicazione gratuita Rai Play, da cui peraltro vi è accesso a tutti gli altri episodi. Nella prima puntata di Don Matteo 12, il parroco ha rischiato la vita ma fortunatamente è riuscito a salvarsi. Viste le premesse anche questa dodicesima stagione della fiction si preannuncia intensa e imperdibile. Il primo episodio ha regalato grandi emozioni, non resta dunque che attendere la prossima settimana per capire quali evoluzioni prenderà la season. I presupposti per un nuovo successo ci sono tutti.



