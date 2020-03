Don Matteo 12 / Vittime e gelosie nella settima puntata, il maresciallo…

La settima puntata di Don Matteo 12 si è confermata su buoni livelli dal punto di vista narrativo, in attesa di scoprire gli ascolti dopo la variazione del palinsesto settimanale. Il nostro Don Matteo ha dovuto fare i conti con la scoperta di un cadavere durante il suo consueto giro al cimitero di Spoleto per le preghiere ai defunti. I carabinieri si fiondano subito sul luogo per approfondire l’accaduto, mentre nella cittadina arriva la figlia della vittima, Alice, che viene ospitata e accolta calorosamente da Don Matteo. La ragazza trova la sorella Maddalena, con la quale però non riesce ad entrare in contatto direttamente. Si scopre infine che sua madre si era recata in paese proprio per cercare la figlia scomparsa. Intanto un nuovo personaggio si appresta ad entrare in scena: il padre di Marco Nardi.

Don Matteo 12, Eugenio scatena le gelosie del maresciallo

L’arrivo del padre di Marco Nardi scatena le gelosie del maresciallo Cecchini. I due partono con il piede sbagliato perché Eugenio, interpretato da Antonio Catania, non si ferma ad un posto di blocco. Durante la puntata ritrova il maresciallo Cecchini e in qualche modo lo provoca corteggiando sua moglie Elisa. Il figlio Marco si trova in imbarazzo per la situazione e chiede al padre di darsi una regolata. Cecchini comincia ad infastidirsi del comportamento del nuovo arrivato e vorrebbe arrestarlo per non essersi fermato al posto di blocco. Eugenio, in realtà, è un personaggio famoso del mondo della televisione, per questo motivo Elisa sembra così interessata a conoscerlo. Arrivano quindi i primi litigi con suo marito Antonio…

Don Matteo 12, indagini e sentimenti nella settima puntata

Per vendicarsi, il maresciallo Antonio Cecchini approfitta dell’arrivo in paese dell’attrice Elena Sofia Ricci per far ingelosire sua moglie. Così finge di uscire con la Ricci per un aperitivo e quando la incontra le chiede di scattare un selfie da mandare ad amici e parenti. La situazione in casa continua a rivelarsi molto spinosa e ancora una volta Marco è costretto ad intervenire per placare l’intraprendenza del padre. Le strategie del maresciallo, quindi, si rivelano del tutto inefficaci. Don Matteo intanto aiuta Alice a trovare una soluzione ai suoi intrecci familiari, facendole conoscere Sofia, una ragazza che al momento è ospite proprio di Don Matteo. Le due sembrano legare molto e avere parecchie cose in comune. In qualche modo Sofia si rivela molto utile ad Alice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA