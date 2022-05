Don Matteo 13, ascolti tv giovedì 19 maggio 2022/ La fiction vola al 31.7%

Ascolti tv di giovedì 19 maggio: la prima serata

L’ottava puntata della fiction Don Matteo 13, andata in onda ieri sera, giovedì 19 maggio 2022, su Rai 1 ha raccolto davanti al video più di 5 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. La storica fiction nel secondo appuntamento della settimana ha confermato il trend più che positivo degli ascolti. Al secondo posto il film “Il corriere – The mule”, in onda su Canale 5, basato sulla storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa. La pellicola del 2018 diretta e interpretata da Clint Eastwood non ha superato i 2 milioni di telespettatori. Segue il film “La fredda luce del giorno”, trasmesso da Italia 1 con poco più di un milione di telespettatori.

Gli ascolti tv di giovedì 19 maggio: Don Matteo 13 inarrestabile

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di giovedì 19 maggio 2022, gran parte degli italiani hanno visto la fiction “Don Matteo 13” su Rai 1: l’ottavo episodio ha registrato 5.816.000 telespettatori con share del31.7%. Su Canale 5 Il film “Il corriere – The mule” ha registrato 1.840.000 telespettatori pari all’11% di share. Il film “La fredda luce del giorno”, con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver, in onda su Italia 1 è stato visto da 1.165.000 telespettatori con share del 6.1%. Il talk show Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 ha registrato 1.021.000 telespettatori con share del 7.5%. Per quanto riguarda PiazzaPulita su La7: l’ascolto medio è stato di 730.000 telespettatori, per uno share del 5.4%. Su Rai 3 il docufilm “Ezio Bosso. Le cose che restano”, dedicato al musicista scomparso nel 2020, ha registrato 773.000 telespettatori e share del 4.1%. Infine su Rai 2 il film “Tutte lo vogliono” ha appassionato 732.000 telespettatori, con share del 3.8%.

Ascolti tv 19 maggio 2022: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata ancora una volta Porta a porta è stata premiata dal traino di Don Matteo 13: il programma di Bruno Vespa è stato seguito da 1.033.000 spettatori con il 13.6% di share. Su Canale 5 il TG5 Notte ha totalizzato una media di 465.000 spettatori pari a uno share del 7.1%. Su Rai 2 Anni 20 Notte è stato visto da 171.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai 3 Grande Amore ha registrato 515.000 spettatori con il 4.3% di share. A seguire il Tg3 Linea Notte ha raggiunto 252.000 spettatori con il 4%. Infine su Rete 4 Slow Tour Padano è stato scelto da 228.000 spettatori con il 7.1% di share.

