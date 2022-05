Don Matteo 13, ascolti tv martedì 17 maggio 2022/ Quasi 6 milioni di spettatori

Ascolti tv di martedì 17 maggio: la prima serata

La settima puntata di “Don Matteo 13”, andato in onda ieri sera, martedì 17 maggio 2022, su Rai 1 ha raccolto davanti al video quasi 6 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. Don Matteo 13 è tornato dopo una settimana di stop per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest 2022. La puntata di “ritorno” ha confermato ancora una volta gli ottimi risultati in fatto di ascolti, che non hanno risentito dell’uscita di scena di Terence Hill, sostituito da Raoul Bova nei panni di don Massimo. Niente da fare per i programmi in onda sulle altre reti: il film “Le ragazze di Wall Street – Business is Business”, in onda su Canale 5, ha appassionato 1.8 milioni di spettatori, mentre Le Iene su Italia 1 sono state viste da 1.4 milioni di telespettatori.

Gli ascolti tv di martedì 17 maggio

Ieri sera, martedì 17 maggio, gran parte degli italiani hanno visto la settima puntata della tredicesima stagione di “Don Matteo” su Rai 1: la fiction ha conquistato 5.872.000 spettatori pari al 30.6% di share. A seguire i film “Le ragazze di Wall Street – Business is Business”, su Canale 5, ha incollato davanti al video 1.808.000 spettatori con uno share del 10.1%. Lo speciale “Le Iene Presentano: Un Paese di Furbetti”, in onda su Italia 1, ha conquistato 1.404.000 spettatori pari al 10.4% (presentazione a 1.077.000 e il 5.2%). Su Rai 2 il film “The Equalizer 2 – Senza perdono” con Denzel Washington ha appassionato 1.092.000 spettatori (5.7%), mentre Cartabianca su Rai 3 è stato seguito da 900.000 spettatori con il 5.2% (presentazione a 780.000 e il 3.8%). Per quanto riguarda gli altri talk show della serata, Fuori dal Coro su Rete 4 ha totalizzato 724.000 spettatori (4.9%), mentre DiMartedì su La7 ha registrato 1.010.000 spettatori pari al 5.7%.

Ascolti tv della seconda serata

Per quanto riguarda la seconda serata, Porta a porta in onda su Rai 1 subito dopo “Don Matteo 13” ha giovato del traino della fiction: il programma di Bruno Vespa è stato seguito da 986.000 spettatori con il 13.5%. Bene anche l’appuntamento con “Ti sento” di Pierluigi Diaco con ospite Luca Argentero: 374.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Italia1 i due episodi de I Griffin son stati visti da 318.000 (9,7%) e 215.000 (8,2%) spettatori. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte è stato seguito da 382.000 telespettatori per uno share del 6%). Infine su Rete 4 il thriller “Non sono stata io” ha appassionato 105.000 con il 3,1%.

