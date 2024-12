Va in onda stasera in prima serata su Rai Uno la nona puntata di Don Matteo 14 e in moltissimi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima fiction. Puntata dopo puntata i telespettatori restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende, colpi di scena e novità non mancano mai e stupiscono sempre tutti. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito al nuovo episodio, intitolato ‘Indagine su una figlia’, oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Stando alle anticipazioni di Don Matteo 14 nella puntata di stasera, martedì 17 dicembre 2024, si parlerà della vicenda della figlia del Maresciallo Cecchini, Patrizia Cecchini, morta anni fa a causa di un incidente stradale. Prima di morire la donna aveva partorito la figlia Martina, la ragazza vive con i nonni. La vicenda verrà fuori dopo che Giulio verrà aggredito nello stesso luogo in cui la figlia del Maresciallo ha perso la vita.

Anticipazioni Don Matteo 14 nona puntata: il Capitano Diego prova a riconquistare Vittoria, Giulia si mette in mezzo

Cecchini non è mai riuscito a rassegnarsi per la drammatica morte della figlia e sarà convinto che l’aggressione di Giulio non sia casuale, pensa infatti che dietro ci sia qualcosa di oscuro che potrebbe essere legato alla compagnia teatrale in cui recitava Patrizia. Il Maresciallo proverà a trovare delle risposte sulla vicenda insieme a Giulio, nel frattempo il Capitano Diego Martini proverà a riconquistare Vittoria Guidi, la sua ex fidanzata, perché è ancora innamorato di lei.

Le anticipazioni di Don Matteo 14 fanno sapere che Giulia Mazzanotte tenterà di impedire la riconciliazione tra Vittoria e Diego. La sorella di Don Massimo infatti è innamorata di lui e per il suo piano potrà contare sull’aiuto di un complice inaspettato. Intanto, una benefica iniziativa organizzata da Pippo e Natalina non andrà come avevano previsto. I due faranno i conti con alcuni equivoci che scateneranno una piccola crisi tra di loro.