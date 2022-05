Don Matteo 14, ci sarà?/ Gli ascolti confermano il successo: basterà?

Don Matteo 14, ci sarà un seguito?

Questa sera, giovedì 26 maggio, si conclude la tredicesima stagione di “Don Matteo”. Nonostante il cambio di protagonista, avvenuto nel quinto episodio, con il passaggio di testimone tra Don Matteo-Terence Hill e Don Massimo-Raoul Bova gli ascolti hanno confermato il successo della fiction e l’amore incondizionato del pubblico. Ad aprile 2022 Mario Ruggeri e Umberto Gioli, a capo della sceneggiatura della fiction, aveva rivelato al settimanale Oggi: “Per scrivere la 14° stagione aspettiamo gli ascolti della prima puntata senza Terence Hill”. La quinta puntata, in onda il 28 aprile, ha registrato 6.486.000 telespettatori con share del 31,1%. Ma sarà sufficiente questo per gli autori e i produttori di Lux Vide per pensare a Don Matteo 14?

Don Matteo 14: possibili sviluppi della storia

Gli ascolti sicuramente sono una conferma del successo di “Don Matteo 13”, ma bisognerà valutare anche lo sviluppo narrativo di un’ipotetica quattordicesima stagione. Don Matteo ha lasciato Spoleto per andare in missione, un possibile ritorno del sacerdote non è quindi escluso a priori. Anche perché, tra lettere agli amici e telefonate all’amico Don Massimo, Don Matteo è stato presente in ogni puntata della serie. Per quanto riguarda Anna e Marco, invece, se la loro vicenda si concludesse con il tanto atteso lieto fine, i personaggi di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico potrebbero uscire di scena. Sarebbe quindi necessario trovare dei degni eredi di una delle coppie più amate della fiction di Rai 1. Appuntamento con l’ultima puntata di “Don Matteo 13” alle 21.35 su Rai 1 per scoprire se sarà possibile un seguito…

