Don Most non è solo l’attore che ha prestato il volto al personaggio di Ralph Malph nel serial televisivo di successo Happy Days. Cresciuto a Brooklyn, NY, sin da bambino sognava di diventare come intrattenitori del suo film preferito, The Jolson Story. Durante gli anni della scuola media inizia a studiare recitazione, canto e ballo. A quindici anni ottiene sua prima grande occasione come parte di una rivista musicale per adolescenti che andava in scena nel famoso circuito “Borscht-Belt” dei Monti Catskill di New York. A 20 anni la svolta con il ruolo di Ralph Malph nel pilot televisivo Happy Days. L’attore fu scelto dal regista Jerry Paris e dal produttore esecutivo Garry Marshall che rimasero affascinati dal carisma e dal tempismo comico naturale di Don che rielaborarono la parte e trasformarono Ralph Malph nell’amato comico della classe che conquistò i cuori dell’America.

Un successo enorme e planetario per Don Most diventato celebre in tutto il mondo. “Quando ho interpretato Ralph, sono stato onorato di lavorare con Garry Marshall” – ha raccontato l’attore. “Jerry Pars ha diretto la maggior parte degli show con eccellenza ed è diventato un mentore per me. Ho imparato così tanto da entrambi questi uomini e i consigli che hanno condiviso sono stati inestimabili per tutta la mia carriera” – ha aggiunto l’attore.

Don Most da Happy Days alla vita privata “Il cast era incredibile e siamo diventati come una famiglia”

Il successo di Happy Days è stato sicuramente importantissimo nella carriera di Don Most che ancora oggi ricordando quegli anni ha detto alla stampa: “il cast era incredibile e siamo diventati come una famiglia. È stato anche fantastico recitare quelli che credo siano stati alcuni dei copioni più memorabili nella storia della TV”.

Nei due decenni successivi al successo di Happy Days, Don continuò a intrattenere e ispirare il pubblico e ottenne il plauso della critica in una lunga lista di ruoli televisivi e cinematografici. Tra i film e le serie a cui ha partecipato ci sono: EDtv, Crazy Mama, The Yankles e The Great Buck Howard, con John Malkovich. Non solo, anche Glee, Men Of A Certain Age, Star Trek: Voyager, Sliders, Yes, Dear, The Crow, Sabrina e tanti altri. Per quanto riguarda la vita privata, Don Most è sposato con l’attrice Morgan Hart e ha due figlie.

