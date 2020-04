Donald Trump taglia fondi all’Oms “Troppo filocinese”/ La rottura dopo le minacce

Pubblicità

Donald Trump lo aveva minacciato qualche giorno fa e nelle scorse ore lo ha fatto davvero: ha tagliato i fondi degli Stati Uniti all’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. Secondo il tycoon a stelle e strisce, il massimo organismo mondiale in quanto a salute, sarebbe troppo filo-cinese, e tale aspetto sarebbe emerso durante la pandemia di coronavirus tutt’ora in corso. Un epilogo per certi versi prevedibile anche perchè, da quando il covid-19 ha iniziato a diffondersi anche nel Vecchio Continente e poi in America del nord, la tensione fra gli Usa e l’Oms è cresciuta sempre più, fino appunto all’esplosione delle scorse ore. Trump, del resto, ha sempre puntato il dito nei confronti dell’Organizzazione mondiale della sanità, accusandola di aver gestito l’emergenza in maniera disastrosa, mentre la stessa aveva attaccato il commander in chief quando aveva vietato l’ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori cinesi.

DONALD TRUMP TAGLIA FONDI OMS “TUTTI SANNO COSA STA SUCCEDENDO”

“Tutti sanno quello che sta succedendo là dentro – le parole di Donald Trump a riguardo – e la disastrosa decisione di opporsi alle restrizioni di viaggio dalla Cina”. In generale è stata comunque l’America intera a schierarsi contro l’Oms, a cominciare dai media, che non sono mai stati morbidi nei confronti dell’Organizzazione, sottolineando come più volte la stessa attese un mese di tempo, e migliaia di morti, prima di dichiarare la pandemia. Inoltre, è stato dato ampio risalto al presunto “complotto” fra l’Oms e la Cina, circa la diffusione tardiva di notizie sull’epidemia per non generare il panico globale, e nel contempo, è stato sottolineato l’incontro fra il direttore generale dell’Organizzazione, e Xi Jinping, presidente della Cina, nonostante i presunti silenzi sul covid-19 nei mesi di dicembre e gennaio. Ovviamente c’è chi si è schierato contro questa decisione del presidente degli Stati Uniti, come ad esempio il miliardario filantropo, Bill Gates, ex numero uno di Microsoft, che ha sempre sottolineato come in casi di emergenza come quello che stiamo vivendo ora, sia fondamentale la cooperazione internazionale fra più paesi.



