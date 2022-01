Donata: “5 anni senza mia figlia a causa di mio genero”/ Le scuse a C’è posta per te

Donata e Martina sono madre e figlia protagoniste di una delle storie della quarta puntata di C’è posta per te 2022. È la figlia, Martina, a chiamare per tentare una riappacificazione con sua sorella Ylenia, che non parla più con loro e soprattutto con la madre da tempo. Quest’ultima svela che la motivazione di questo allontanamento è suo genero, Simone, il marito di Ylenia.

L’ultima volta che Donata ha parlato con lui le ha detto di dimenticare il numero di telefono, sua figlia e la loro famiglia. Da quel momento sono trascorsi 5 anni, durante i quali Martina ha tentato più volte telefonicamente di ricomporre la famiglia, senza riuscirci. Una serie di comportamenti sbagliati di Simone avrebbe portato Donata a parlare male di lui in confidenza con un parente che ha poi riportato tutto al genero. Quest’ultimo ha quindi detto alla donna di aver chiuso ogni tipo di rapporto.

Donata chiede scusa alla figlia a C’è posta per te

Sia Ylenia che Simone hanno accettato l’invito in studio a C’è posta per te e non sono sorpresi nel vedere che dall’altra parte ci sono le due donne. Donata prende la parola e come prima cosa si rivolge a sua figlia, scusandosi dell’accaduto e sperando di poterla riabbracciare. Si rivolge poi a Simone, ricordandogli quella telefonata tanto amara e chiedendogliene poi motivo. I quattro familiari iniziano quindi a discutere, cercando di chiarire le proprie posizioni. Riusciranno a fare pace e aprire la busta?

