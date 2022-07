Donatella, chi è la moglie di Antonello Falqui/ “Se credo nel matrimonio? Sì, mi sono sposato due volte”

Antonello Falqui e le due mogli: Donatella e…

Parlare della vita privata di Antonello Falqui non è cosa semplice. Bisogna scavare a lungo per trovare qualche articolo o intervista del passato che parli dei suoi affetti. Lui, il ‘padre del varietà’ italiano, regista e autore televisivo nonché volto storico della Rai, non si è mai sbottonato più di tanto sul suo privato, tanto che a stento si conosce il nome di una delle sue due mogli, Donatella, e che ha avuto dalla prima moglie dei figli.

Studio Uno di Antonello Falqui, cos'è/ Segreto del successo fu stile innovativo

Qualche indizio sulla vita privata arriva infatti attraverso un’intervista di molti anni fa che Antonello Falqui rilasciò a Gigi Marzullo. In quell’occasione, parlando della sua figura di marito, dichiarò: “Ho avuto due donne molto comprensive nella mia vita in tutti i sensi. La prima è la madre dei miei figli. L’attuale, più giovane di me, sposata dopo la morte della mia prima moglie”.

Canzonissima di Antonello Falqui, cos'è/ Nuova edizione annunciata e mai fatta per...

Antonello Falqui e il matrimonio: “Se ci credo? Mi sono sposato due volte!”

Antonello Falqui, che dalla prima moglie ha avuto un figlio di nome Luca, nel corso dell’intervistà parlò poi di amore, definendolo: “Un feeling che si registra fra due persone, a volte anche misurandosi con il dolore”. Si può vivere un amore senza il matrimonio?, chiese ancora Marzullo, e la sua risposta fu “Certamente. Esistono migliaia di storie d’amore mai sfociate nel matrimonio”. Eppure lui nel matrimonio ci ha sempre creduto: “Sì, altrimenti non mi sarei risposato”, furono infatti le sue parole in merito.

LEGGI ANCHE:

Antonello Falqui e Mina: il loro rapporto/ "Lei dotata di un sesto senso formidabile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA