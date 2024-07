Chi è il Quartetto Cetra, cantanti e curiosità

Nella puntata di questa sera giovedì 25 luglio di Techetechete il pubblico di Rai1 viaggerà nel tempo in una serata che andrà a ripercorrere le grandi canzoni della musica italiana che hanno inneggiato al bacio, e tra queste non può mancare Baciami piccina del Quartetto Cetra, di cui due elementi componenti erano marito e moglie, parliamo delle voci Virgilio Savona e Lucia Mannucci, che dopo il debutto sulle scene hanno vissuto una vita l’uno al fianco dell’altra, visto il rapporto amoroso che li ha legati fino al momento della loro scomparsa.

I due membri del Quartetto Cetra divennero marito e moglie nel 1944 e dopo poco tempo venne al mondo il loro figlio unico, Carlo, Lucia Mannucci invece ha fatto il suo ingresso nella formazione sei anni dopo il debutto del marito. Le loro carriere sono nate all’alba degli anni ’40, con la artista che si trasferì a Milano per frequentare la scuola Arte in movimento, prima di iniziare la sua collaborazione con alcune orchestre radiofoniche, tra i successi della sua carriera inoltre scrisse Filastrocca con i fumetti, per lo Zecchino d’oro del 1996, oltre a lavorare come presentatrice.

Quartetto Cetra, le carriere di Lucia Mannucci e Virgilio Savona

Il marito della cantante ha invece dato il via alla sua carriera lavorando come critico musical, arrivando al successo popolare proprio grazie alla band, e poi approdando intorno agli anni ’70 nella tv svizzera, come sceneggiatore e autore, prima di tornare a dedicarsi alla carriera di scrittore che Virgilio Savona aveva affrontato mettendo in risalto le sue qualità. Tra le curiosità di Lucia Mannucci e il marito, i due con il Quartetto Cetra hanno dato il benvenuto al primo televisore italiano, con uno speciale spettacolo che non ha fatto altro che ampliare la loro popolarità, diffondendola a macchia d’olio.

Lucia Mannucci è morta nel 2012, soltanto tre anni dopo la scomparsa del suo compagno di vita Virgilio Savona, mentre Felice Chiusano e Giovanni Jacobetti, per tutti Tata, erano passati a miglior vita molto prima, rispettivamente nel 1990 e nel 1998.