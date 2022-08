Donatella Rettore positiva al covid: “Sto male”/ “Spero di farcela, non ho altro…”

Donatella Rettore positiva al covid

Momento difficile per Donatella Rettore che è risultata positiva al covid. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante con un annuncio su Instagram spiegando di avere dei sintomi e di non stare benissimo. La positività al covid è arrivata durante il tour estivo dell’artista che stava portando la sua musica in giro per le maggiori città italiane. Dopo lo stop forzato degli ultimi due anni, anche Donatella Rettore, come tanti suoi colleghi, aveva ricominciato con i live incontrando nuovamente il suo pubblico.

Tour che, purtroppo, l’artista ha dovuto fermare essendo positiva e dovendo restare a casa per potersi riprendere. Il suo sarò uno stop temporaneo. La cantante dovrebbe tornare nuovamente in tour appena si negativizzerà. L’annuncio della Rettore ha colpito i fan che la stanno inondando d’affetto.

Donatella Rettore: le parole sui social dopo la positività al covid

«Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela.. vi abbraccio». Con queste parole, Donatella Rettore ha annunciato la propria positività ricevendo immediatamente una marea di messaggi d’affetto e di sostegno da parte di fan, amici e colleghi augurandole una pronta guarigione.

“Guarisci presto”, scrive una fan. “Un abbraccio grande”, ha aggiunto un’altra. E ancora: “Ce la farai sicuramente … dal Brasile ti mandiamo energia tropicale”, “Ne uscirai anche tu, forza”, “Un abbraccio forte Donatella, sono sicuro che andrà tutto bene. Ne hai superate tante, forza e coraggio!”.

