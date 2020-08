Dondola neonata a testa in giù/ Video choc, influencer arrestato “Bimbi sono scimmie”

Dopo il caso dell’influencer salernitano di cui si è parlato nelle scorse settimane, arrestato per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, un altro suo ‘collega’ molto attivo sulle piattaforme social è finito in manette dopo aver postato un video raccapricciante. La vicenda questa volta arriva dalla Russia e vede protagonista Igor Kravtasov, 35enne influencer (o aspirante tale…) che nella clip incriminata prende la figlia neonata per un tallone e la fa dondolare come niente fosse a beneficio della telecamera. Seduto su una sdraio in un bosco nei pressi di Sochi (città della Russia meridionale nella regione del Krasnodar) come se fosse un gioco, il padre della bimba che avrebbe solo sei settimane ha postato online la sua impresa, incurante di aver attentato alla vita della piccola, e ha totalizzato oltre tre milioni di visualizzazioni prima però di essere arrestato dalla polizia.

INFLUENCER DONDOLA LA FIGLIA NEONATA: VIDEO CHOC, ARRESTATO E ORA RISCHIA ANCHE…

Stando a quanto raccontato dal sito russo Kubnews, la cui notizia è stata poi ripresa pure dai principali media occidentali, a finire in manette non è stato solo lui ma anche Darya Getmanskaya, la sua 27enne consorte, che dovranno rimane in custodia cautelare per i prossimi giorni: non solo dal momento che adesso le autorità russe competenti in materia di minori stanno pure valutando se togliere la patria potestà alla coppia di genitori. Sarebbero invece buone le condizioni della bimba di sei settimane che è stata invece portata in ospedale per essere sottoposta precauzionalmente a delle visite di controllo. Ad aggravare la posizione di Kravtasov, che pure dopo l’arresto si era detto pentito del gesto folle, non è stato solo il fatto che lui e la moglie sono risultati positivi al test per la cannabis ma anche le successive parole del papà che avrebbe provato a trovare una giustificazione sostenendo che “i bambini vanno trattati come delle scimmiette dato che l’uomo discende da loro”, e aggiungendo che, tutto sommato, il suo gioco sconsiderato era utile dato che i neonati sono “molto flessibili” e quindi quel movimento avrebbe aiutato la neonata a crescere più forte e sana...





