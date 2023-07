Donna incastrata nel tapis roulant aeroporto: gamba amputata / Bangkok: “Scena straziante”

Choc a Bangkok, capitale della Thailandia, dove ad una donna le è stata amputata una gamba dopo essere rimasta incastrata in un tapis roulant. L’episodio, come riferito dai colleghi di TgCom24.it, si è verificato di preciso presso l’aeroporto internazionale Don Mueang, e la vittima è una donna thailandese di 57 anni. Stava percorrendo la classica passerella motorizzata che si trova in gran parte degli scali, e che permette di spostarsi più agevolmente con le valigie quando qualcosa è andata storta.

La donna è infatti rimasta incastrata nel tapis roulant e alla fine ha perso la gamba. L’incidente è avvenuto giovedì mattina, alle ore 8:27 locali, nel terminal dei voli nazionali, così come fatto sapere tramite conferenza stampa dal direttore dell’aeroporto Karant Thanakuljeerapat. La 57enne si sarebbe dovuta imbarcare su un volo per Nakhon Si Thammarat, ma come riferisce la BBC sarebbe inciampata sulla sua valigia, ed è quindi caduta sul tappeto mobile restando incastrata.

DONNA INCASTRATA NEL TAPIS ROULANT AEROPORTO, GAMBA AMPUTATA: APERTA INDAGINE

A quel punto la donna non è più riuscita a liberarsi, con la sua gamba che veniva stritolata nel tapis roulant tra l’altro scena a cui hanno assistito centinaia di persone, altri viaggiatori presenti all’aeroporto. Immediato è stato l’arrivo dei soccorsi, ma quando la 57enne è stata liberata i medici non hanno potuto fare altro che tagliare la gamba sinistra, essendo ormai troppo lacerata dalla “passerella mobile”.

L’identità della donna non è stata resa pubblica dalle autorità ma il figlio Krit Kittirattana, attraverso Facebook ha parlato di un incidente “straziante”, aggiungendo: “Mia madre ha continuato a esprimere la sua forza attraverso il viso e la voce. Ma in fondo sappiamo che il suo cuore è spezzato da quando ha perso improvvisamente una gamba”. Secondo i media locali il tapis roulant era in funzione dal 1996 e non aveva mai dato problemi: le autorità hanno aperto un’indagine per cercare di capire cosa sia accaduto.

