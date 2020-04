Donna nuda si sdraia su auto carabinieri/ Video Borgotrebbia: dà in escandescenze e..

Pubblicità

Una donna nuda si sdraia sul cofano di un’auto dei carabinieri e poi viene portata via in ambulanza. Succede anche questo ai tempi del coronavirus. È accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2020, in via Trebbia a Borgotrebbia, in provincia di Piacenza. La scena è stata ripresa dai residenti che attoniti hanno assistito dalle finestre di casa a quanto stava succedendo. Il filmato è stato condiviso sui social ed è subito diventato virale. La donna, uscita in strada praticamente nuda, si è sdraiata sul cofano di una gazzella dei carabinieri. Era in evidente stato confusionale, forse per l’effetto di alcol o droghe. È stata vista camminare scalza e nuda per diversi metri, poi quando ha visto l’auto dei carabinieri vi si è sdraiata sopra. I militari allora hanno chiamato il 118 e la donna ha cominciato ad aggredire i carabinieri e gli operatori sanitari che nel frattempo erano accorsi. Quindi è stata portata via in ambulanza per accertamenti. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Pubblicità

BORGOTREBBIA, DONNA NUDA SI SDRAIA SU AUTO CARABINIERI

Sono stati momenti delicati quelli in cui la donna nuda ha incrociato l’auto dei carabinieri. Ad un certo punto, infatti, è andata in escandescenza. La situazione si è fatta difficile per gli agenti che poi sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. Da verificare le ragioni per le quali la donna ha agito in quel modo, quindi se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riportato da Piacenza 24, sarebbero stati alcuni residenti a chiamare il 112 dopo aver notato la passante, nuda e scalza, camminare per strada a Borgotrebbia. I carabinieri sono quindi intervenuti e l’hanno avvicinata. Ed è a questo punto che lei si è sdraiata sul cofano dell’auto. Quando i militari hanno provato a bloccarla ha cominciato a dare in escandescenze. Poi però sono riusciti a gestire la situazione. Di seguito il video della scena che sta circolando in Rete e sui social network.

Visualizza questo post su Instagram NON HO CAPITO SCUSATE SPIEGATEMI Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 19 Apr 2020 alle ore 9:21 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA