Donna Pamela balla con la sosia/ Video, Angelo Sanzio: “Povera Italia, calci in cul*”

Pamela Perricciolo sta passando l’estate tra una discoteca e l’altra, divenendo ufficialmente un personaggio pubblico pagato per la sua presenza nei locali. Tra gli ultimi video che hanno fatto scalpore, anche uno condiviso dal buon Fabiano di BitchyF che mostra l’ex socia di Eliana Michelazzo in disco in compagnia della sua “sosia” ufficiale (l’attrice utilizzata da Barbara d’Urso durante la ricostruzione dei fatti nel corso di Live Non è la d’Urso). Proprio con la sua “gemella”, la Perricciolo pare avere instaurato una bella amicizia, tanto da scattare un selfie al suo fianco e scrivere: “Delle volte dalle coincidenze nascono i bei rapporti! Adesso avanti tutta!!!”. Già lo scorso 1° agosto, Pamela ringraziava Paola Vitucci postando una prima fotografia insieme. La serata dello scorso sabato a San Benedetto del Tronto, aveva come titolo “Né vittime, né carnefici”.

Donna Pamela in discoteca con la sosia

Oltre a Donna Pamela Perricciolo, anche Eliana Michelazzo è ormai una veterana delle serate in discoteca in qualità di ospite. Proprio la seconda, dopo la storia mai esistita con Simone Coppi, ha ritrovato l’amore (questa volta in carne ed ossa). Questa triste storia fatta di bugie, intrecci, rivelazioni e “condanne” è finita non con l’oblio dei suoi protagonisti ma con la loro massima visibilità. Questa è l’Italia… Tra i commenti di BitchyF, si può però palesare lo sdegno degli internauti. “Ma quelli che hanno pagato per vederla che problemi hanno?”, si domanda Laura. “Certo che la gente è proprio strana…curatevi“. E ancora: “Più che abbraccio sembra “quando incontri il bono di turno e lo devi palpeggiare forza”. “Ha la faccia di una che ha passato molti guai… povera Italia”, commenta invece il Ken italiano Angelo Sanzio per poi aggiungere: “Io le ospiterei pure nelle discoteche, ma per prenderle a calci nel cul*!”.

Pamela Perricciolo con la sua sosia ospiti in discoteca 💃 #PamelaPerricciolo #DonnaPamela





