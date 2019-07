Pamela Perricciolo denuncia 36 persone/ E Pamela Prati fa “guerra” all’ex avvocato

Il caso Pamela Prati non è chiuso. Pamela Perricciolo, coinvolta nello scandalo Mark Caltagirone insieme ad Eliana Michelazzo, ha deciso di denunciare 36 persone. La stessa agente aveva rivelato qualche giorno fa che in questa turbolenta vicenda sono coinvolte altre persone. E ora le sue dichiarazioni sembrano trovare conferma. «Non è uscita ancora tutta la verità su questo caso e, mi creda, c’è ancora molto da sapere e da scoprire», aveva dichiarato Donna Pamela, spiegando di voler affrontare questa vicenda solo nelle sedi opportune e non nei salotti televisivi. «Ci sono molte altre persone coinvolte… e sono nomi pesanti», aveva aggiunto. Ora spuntano nuovi sviluppi clamorosi. Stando a quanto riportato da Tpi, Pamela Prati non sarebbe tra le persone denunciate dalla Perricciolo. Dunque la showgirl sarebbe uscita indenne da questa denuncia di gruppo. E così anche Eliana Michelazzo, che invece aveva denunciato l’ex socia. Ma ora questa “soap” ci regala un nuovo mistero: chi sono queste 36 persone denunciate?

PAMELA PERRICCIOLO DENUNCIA 36 PERSONE E LA PRATI…

Una cosa è certa: il caso Pamela Prati non va in vacanza. E questo perché non c’è la parola fine. Ci ha pensato Pamela Perricciolo a regalare un nuovo colpo di scena. Lo rivela Tpi, secondo cui a settembre ci potrebbero essere nuovi sviluppi. Inoltre, la showgirl è alle prese con una “guerra” a distanza con l’avvocato Irene Della Rocca, che l’ha difesa per diversi mesi. Ad un certo punto ha mollato l’incarico, poi ha reclamato i soldi del suo compenso. Ora il legale avrebbe avuto da Pamela Prati una comunicazione dove è espressa la sua volontà di pagare il conto, ma al tempo stesso è pronta a denunciarla per diffamazione. Questo perché, secondo l’ex ballerina del Bagaglino, non avrebbe dovuto parlare con i giornalisti difendendo la notizia del mancato pagamento della sua parcella. «Non ho mai parlato di importi legati alle parcelle. Sono un avvocato, so come comportarmi. Non ci sono assolutamente dati sensibili nell’allarme che ho lanciato», ha spiegato l’avvocato a Tpi.

