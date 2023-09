Donna tenta suicidio gettandosi con l’auto da scarpata/ La vettura rimane in bilico nel vuoto

Una donna di Porto Torres, in Sardegna, è stata salvata da morte certa dai carabinieri: ha tentato il suicidio gettandosi da una scarpata con la propria auto, ma la vettura, invece di cadere nel vuoto, è rimasta fortunatamente in bilico, così come riferito dai colleghi dell’agenzia di stampa italiana Ansa, attraverso il proprio sito web. L’episodio è avvenuto di preciso nella notte passata, fra lunedì 25 e martedì 26 settembre 2023, e la donna voleva farla finita lanciandosi nel mare con la propria auto. Qualcosa deve essere però andato storto visto che l’auto è rimasta in bilico sul bordo del precipizio fino a che non sono arrivati i carabinieri.

Ad allertare i militari dell’arma era stato poco prima il marito dell’automobilista, segnalando che la compagna non era rientrata a casa nonché i suoi proposti suicidi. Stando a quanto specificato dall’uomo, infatti, la donna era uscita con delle amiche e poi gli aveva telefonato dicendo che avrebbe voluto farla finita. A quel punto sono stati avvisati i carabinieri che hanno iniziato a ricercare la presunta vittima in tutta la zona, trovandola poi in un sentiero della strada provinciale 81 nella zona di Abbacurrente, sul litorale di Platamona.

DONNA TENTA SUICIDIO LANCIANDOSI CON L’AUTO NEL VUOTO: IL SALVATAGGIO DA FILM

L’auto, con all’interno ancora la donna, è stata rinvenuta in bilico sul costone con la metà anteriore che sporgeva pericolosamente nel vuoto, pronta a cadere di sotto facendo un volo di diversi metri. Uno dei carabinieri si è quindi posizionato sulla parte posteriore dell’auto di modo da fare da contrappeso, mentre un altro militare, con la massima cautela, ha aperto la portiera del guidatore per poi estrarre la donna che era in uno stato un po’ confusionale, semicosciente di quanto stesse accadendo.

Una volta tratta in salvo la donna è stata trasportata presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari attraverso un’ambulanza del 118 che nel frattempo si è recata sul posto. Tratta in salvo anche l’auto che è stata rimessa in sicurezza grazie all’intervento del carroattrezzi.











