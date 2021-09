DONNA TROVA DITO MOZZATO NELL’HAMBURGER/ Scoperta choc: addenta il panino e…

Immaginate di andare al fast food: siete pronti a gustare il vostro hamburger quando, una volta addentato il panino, vi rendete conto della “strana” consistenza della carne. Non vi fidate del primo morso, così riprovate, dandogli fiducia. Non lo aveste mai fatto: la scoperta è di quelle destinate a traumatizzare chiunque, a meno di essere cannibali. Nel piatto, in bella vista, c’è un dito mozzato.

Potrebbe sembrare il plot di un film horror, per quanto in leggero anticipo rispetto ad Halloween. Invece è esattamente quello che è accaduto lo scorso 12 settembre ad Estefany, donna sudamericana recatasi a mangiare in un noto fast food di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. La donna ha ordinato un hamburger, ma subito si è accorta che qualcosa non andava. Cosa? In mezzo alla carte c’era il dito di una mano, l’indice per la precisione.

"Stilista abito 'Tax the Rich' ha evaso le tasse"/ NYP "Aurora James piena di debiti"

DITO MOZZATO NELL’HAMBURGER: SCOPERTA CHOC AL FAST FOOD

Secondo quanto riportato dal New York Post, dopo la denuncia dell’accaduto da parte della donna, il ristorante in cui questo episodio raccapricciante si è svoltp è stato temporaneamente chiuso e multato. L’azienda dal canto suo ha parlato di “sfortunato incidente“, ma al contrario di quanto dichiarato, non ha chiuso immediatamente il locale preferendo continuare a servire gli altri clienti nonostante Estefany, sconvolta per l’accaduto, abbia subito invocato l’intervento di un dipendente, che le ha risposto: “Ti restituiamo i soldi. Dimmi cosa vuoi e te lo daremo…non ci era mai successo niente del genere“. Non immaginava probabilmente che dalla Bolivia questa storia avrebbe fatto il giro del mondo. Resta la domanda: com’è finito un dito mozzato nel panino? La polizia locale ha confermato che era di un dipendente che aveva avuto un incidente mentre tagliava la carne.

LEGGI ANCHE:

Biden, discorso ad Assemblea Onu/ Video, "non vogliamo Guerra Fredda con la Cina"AUSTRALIA, OBBLIGO VACCINALE PER LAVORATORI/ Ok dei sindacati, scoppia la violenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA