Laura, proposta di matrimonio sul ring/ “Con Carmine Tommasone amore al cardiopalma”

Nel giorno di San Valentino, non poteva mancare uno spazio dedicato alle proposte di matrimonio originali. Quella da parte del pugile Carmine Tommasone ha senza ombra di dubbio lasciato interdetta Laura Ambrosone. Il campione italiano era negli Stati Uniti per un incontro molto importante purtroppo terminato con la sua sconfitta ma Tommasone ha vinto in amore quando, sul ring, ha chiesto la mano alla sua compagna di vita lasciando tutti senza parole, lei compresa. Oggi la coppia avellinese ha deciso di raccontare la loro bellissima storia nel salotto de I Fatti Vostri, proprio nel giorno degli innamorati. “Dopo cinque anni per me è sempre la prima volta”, ha esordito Laura spiegando il suo stato d’animo dopo ogni pugno ricevuto dal compagno sul ring. “Non mi abituerò mai”, ha proseguito, auspicando che prima o poi possa fermarsi. “Ogni volta gli dico che spero sia l’ultima… ogni volta rischio un infarto!”, ha ironizzato la futura sposa del campione italiano che a sua volta aspira a diventare campione del mondo. Un amore al cardiopalma, quello che lega Laura a Carmine. Nonostante tutto Tommasone le ha saputo dimostrare tutto il suo amore, procurandosi una documentazione particolare che gli permettesse di far salire sul ring la sua compagna per la fatidica proposta di matrimonio: “è stato un po’ complicato ma alla fine ci sono riuscito a fare questa sorpresa”, ha ammesso.

LAURA AMBROSONE, LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI CARMINE TOMMASONE

Laura Ambrosone era totalmente all’oscuro di tutto rispetto alla romanticissima proposta di matrimonio sul ring, negli Usa, da parte del compagno e campione di pugilato Carmine Tommasone. Lei era particolarmente emozionata ed oggi ha ripercorso quei momenti nel corso della trasmissione I Fatti Vostri: “tremavo, i giorni seguenti mi guardavo continuamente la mano e mi guardavo l’anello chiedendomi se fosse tutto vero. Ero incredula, ci ho messo un po’ di tempo per metabolizzare tutto”, ha spiegato. Laura sapeva di non poter salire su quel ring ed in quell’occasione, nonostante venisse spronata dal manager del compagno a farlo, lei era restia perchè “non volevo dare fastidio”. “Sembrava la scena di un film!”, ha dichiarato dopo la fatidica proposta davanti al pubblico americano. Il pugile ha rivelato che nei momenti successivi, negli spogliatoi, tutti gli applausi erano rivolti proprio alla sua donna. La storia d’amore tra Laura e Carmine è nata cinque anni fa ed ora la coppia ha già in serbo la data delle nozze: “settembre 2019”, ha rivelato ancora lei. “Io volevo posticipare nel 2020 ma lui ha insistito”, ha aggiunto. Laura non ha mai smesso di seguirlo sotto ogni ring in occasione dei titoli o di match particolarmente importanti, nonostante le forti emozioni miste alla grande paura che la fanno tremare e trattenere il respiro ad ogni incontro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA