San Valentino 2019/ 14 febbraio, auguri agli innamorati: le migliori poesie

San Valentino 2019, 14 febbraio: oggi si ricorda il vescovo di Terni ma soprattutto si celebra la festa degli innamorati. Milioni di italiani a caccia di consigli e idee regalo per la propria metà e uno dei gesti più apprezzati è sicuramente la dedica di una poesia. Una delle più celebri è quella di Eugenio Montale: «Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale / E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. / Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. / Il mio dura tuttora, né più mi occorrono / Le coincidenze, le prenotazioni, / le trappole, gli scorni di chi crede / che la realtà sia quella che si vede / Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio / Non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. / Con te le ho scese perché sapevo che di noi due / Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, / erano le tue».

SAN VALENTINO 2019: LE MIGLIORI POESIE DA DEDICARE

Molto breve ma particolarmente intensa è Noi saremo di Verlaine, che recita così: «Nell’amore isolati come in un bosco nero, / i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza, / saranno due usignoli che cantan nella sera». Infine segnaliamo una poesia di Pablo Neruda, T’amo senza sapere come…: «T’amo senza sapere come, né quando né da dove, / t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: / così ti amo perché non so amare altrimenti / che così, in questo modo in cui non sono e non sei, / così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, / così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno». Questi solo alcuni degli spunti più interessanti, ciò che conta oggi è ribadire a chiare lettere l’amore per la propria metà: che sia una poesia o una canzone, che si celebri la festa degli innamorati!

© RIPRODUZIONE RISERVATA