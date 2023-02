Donnamaria svela segreti hot su sess* con Antonella al GF Vip/ Signorini racconta tutto, lei piange

Signorini incastra Donnamaria e svela le confessioni hot e intime fatte da lui su Antonella Fiordelisi

Alfonso Signorini tira un colpo basso a Edoardo Donnamaria in diretta al Grande Fratello Vip. Nella lunga parentesi dedicata alle confessioni segrete in Van tra Tavassi, Murgia, Micol e lo stesso Donnamaria, Signorini estrapola un dettagli molto piccante che riguarda quest’ultimo e Antonella Fiordelisi. Prima di lanciare la bomba, il conduttore chiede a Edoardo se, nel corso della conversazione notturna nel van, abbia detto qualcosa di compromettente che possa cambiare gli equilibri nella Casa. “Io non ricordo in particolare di aver detto di cosa abbiamo parlato. Ti posso dire tante cose ma non ti saprei dire una cosa in particolare”, è la risposta di Edoardo.

Signorini gela Donnamaria, Antonella in lacrime al GF Vip

Signorini però non si accontenta di questa risposta e lancia così la bomba: “Da questi audio abbiamo capito che tu e Antonella, nell’intimità, vi lasciate andare ad espressioni molto colorite per riscaldare un po’ le vostre serate…” La rivelazione molto intima, con allusioni chiaramente piccanti, gela Donnamaria che rimane in silenzio. Lo interrompe solo per dire: “Non era una cosa che volevo rendere pubblica!” E, a queste parole, Antonella crolla in lacrime.

