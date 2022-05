Doppio suicidio Spinello/ Don Milanesi: “Adepti Ramtha pagavano fino a 1000 € per…”

Il doppio suicidio di Spinello è stato oggetto di approfondimento nel corso della puntata di “Quarto Grado” andata in onda su Rete 4 nella prima serata di venerdì 27 maggio 2022. La trasmissione di Gianluigi Nuzzi è dunque tornata sulle morti di Paolo Neri, 67 anni, e della moglie Stefania Platania (65), che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, si sarebbero sparati contemporaneamente nella propria villetta, togliendosi la vita insieme. I due, entrambi pensionati, erano ex dipendenti del Senato, residenti a Roma, e avevano scelto il piccolo borgo sull’Appennino come seconda casa.

Neri e Platania, come confermato da una nota stampa ufficiale della comunità Ramtha, erano stati per anni seguaci di quest’ultima, secondo cui Spinello sarebbe stato uno dei luoghi che si sarebbero salvati dall’annunciata Apocalisse del dicembre 2012, risparmiando ovviamente gli adepti della “setta”. Ma come scampare alla strage che avrebbe sconvolto il mondo? Creando dei bunker antiatomici nella propria abitazione con tutto ciò che sarebbe servito per fare fronte alla catastrofe. Cosa che i coniugi Neri, per l’appunto, hanno fatto.

DOPPIO SUICIDIO DI SPINELLO, IL PARROCO DON GIORDANO MILANESI: “CIFRE ALTISSIME DA PAGARE PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI RAMTHA”

Il doppio suicidio di Spinello non ha lasciato indifferente la comunità locale, che ha parlato di Paolo Neri e di Stefania Platania come di una coppia riservata, che si mostrava poco in giro. Va tuttavia precisato che i due avrebbero deciso di abbandonare la comunità Ramtha proprio alla fine del 2012, quando la fine del mondo annunciata dei Maya non ha poi trovato riscontro nella realtà dei fatti.

Don Giordano Milanesi, parroco di Spinello, ha commentato a “Quarto Grado” la vicenda, concentrandosi in particolare sulla comunità: “I Ramtha hanno scelto Spinello per via della presenza del centro sportivo di Sportilia, che ha la possibilità di accogliere tante persone e proprio lì questo movimento, essendo anche sostanzioso in termini di adesioni – tra 500 e 700 persone – poteva radunarsi. Mi meravigliavo prima di tutto, però, di quanto pagassero gli adepti per partecipare a questi incontri: stiamo parlando di 600, 700, addirittura di oltre 1.000 euro!”.

