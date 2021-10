Dora Lagreca, nuovo audio choc “Antonio è ossessionato”/ “La madre non lo riconosce…”

Spunta un nuovo audio di Dora Lagreca, la giovane 30enne precipitata dal balcone dell’appartamento del fidanzato Antonio Capasso a Potenza. A renderlo noto è stata la trasmissione Mattino 5 nel corso della nuova puntata. Nell’audio in questione, inviato ad una sua amica, Dora rivela alcuni particolari choc relativi ai suoi rapporti intimi con Antonio ed al comportamento di quest’ultimo: “La sera prima non abbiamo scop*to. La seconda sera no e la terza sera siamo andati a ballare. Come siamo arrivati alla sala si è svegliato, voleva stare con me”.

La giovane l’avrebbe respinto: “Gli ho detto, ‘guarda Antonio, non è cosa. Tu hai bevuto, non è cosa’”, ma a quel punto il compagno avrebbe avuto una reazione spropositata. “Ha iniziato a sclerare e mi ha detto ‘tu a me non mi dai più attenzioni, tu non vuoi più stare con me. Tu con me vuoi fare la santa quando in passato l’hai data a cani e porci'”. Quindi lei lo avrebbe lasciato andare.

Dora Lagreca, spunta un nuovo audio all’amica

Nell’audio reso noto oggi dalla trasmissione di Canale 5 ed inviato all’amica, Dora Lagreca manifestava tutta la sua delusione nei confronti del compagno Antonio e del suo atteggiamento, al punto da svelare: “E’ ossessionato, è fissato. Neanche un mese senza scop*re, ma ciò non vuol dire che non ti amo, non ti do attenzioni. Lui questo pensa, che io se non sc*po non ho più sentimenti”.

Per la trentenne la vita era anche altro oltre ai rapporti fisici. Uno sfogo emblematico che evidenzia quali sarebbero stati i rapporti con il compagno: “Per lui tu devi stare sempre con lui, devi dare attenzioni costantemente. Ma io non ci riesco”, diceva all’amica. Dora si sarebbe confidata anche con la madre: “Può mai dire lo schifo che ha fatto qua? Può mai dire altro? E’ normale che a voi dice la versione giusta”, si sarebbe giustificata la trentenne. Addirittura, secondo le parole della ragazza, la madre di Antonio si sarebbe scusata con sua mamma: “Ha detto ‘chiedi scusa a tua madre, non riconosco mio figlio'”.

