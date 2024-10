Nella vita sentimentale di Dora Moroni occupa senza dubbio un posto speciale il cantante Christian, con cui – oltre a condividere un pezzo di strada insieme – ha messo al mondo il figlio Alfredo. Il primo incontro risale a metà anni ottanta, quando la soubrette e il cantante si lasciano trainare da un’appassionante tira e molla. Dopo una prima fase di incomprensioni e instabilità, la Moroni e il compagno tornano ad essere forti e uniti. Dopo undici anni d’amore, tuttavia, la coppia arriva al divorzio.

Giampaolo Morelli, chi sono i genitori / "Ora capisco...", la scoperta del padre biologico e un dramma

“Un giornale scrisse che la tradivo con una suora ed un filippino, proprio davanti a lei, hanno cercato di distruggermi ed io ho sofferto soprattutto per nostro figlio che doveva sopportare queste dicerie”, spiega arrabbiato anni dopo l’ex marito, sottolineando la sofferenza di Alfredo e la crisi personale che ha dovuto affrontare dopo le tante voci che circolavano sul suo conto. Sarà poi lo stesso Alfredo, in qualche modo, a giocare un ruolo chiave per l’ennesimo riavvicinamento tra i suoi genitori…

Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni/ Alla figlia: "sei una mamma speciale e Celine ne sarà orgogliosa"

Il ritorno di fiamma tra Dora Moroni e l’ex marito Christian, la dedica di lui in tv: “Non ti cambierei mai”

Infatti Alfredo e la sua compagna regaleranno una nipotina di nome Aeelyn ai genitori, che si riavvicinano magicamente nel 2017, quando il destino sembra volerli unire o avvicinare ancora una volta. Dunque, la storia d’amore sembra perdurare e alcuni anni dopo il ritorno di fiamma, Christian conferma il suo impegno con un gesto plateale in televisione, regalando un anello alla sua compagna, con tanto di dedica strappalacrime. “Non ti cambierei mai, perché mi hai regalato le cose importanti della mia vita”, la dichiarazione alla sua amata che, commossa, lo abbraccia amorevolmente.