Dora Moroni: “Ho perso 40 anni di pensione”/ “Oggi vivo da invalida totale e…”

Dora Moroni, la sua vita oggi

Era il 1978 quando un terribile incidente cambiò totalmente la vita di Dora Moroni che si ritrovò a combattere tra la vita e la morte. Una battaglia che è riuscita a vincere, ma di cui porta le cicatrici. Nonostante siano trascorsi tanti anni e si sia sottoposta a diverse cure, Dora non ha ancora recuperato del tutto. “Ormai sono invalida al cento per cento” – racconta in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. “Un’invalidità che, purtroppo, solo di recente mi è stata riconosciuta a livello economico. Oltre la sfortuna dell’incidente, ho perso 40 anni di pensione”, dice ancora.

Anche per ottenere la pensione di invalidità, dunque, la Moroni ha dovuto combattere per anni. “E’ stata la mia amica Antonella a farmi avere, nel 2019, questo contributo che, peraltro, era un mio diritto“, spiega.

Dora Moroni, il sostengo delle amiche

Dopo la morte dell’adorata mamma e al trasferimento del figlio Alfredo negli Stati Uniti, la storica valletta di Corrado, oggi, vive don due gatti e il sostegno delle amiche. “Le conosco da sette anni. C’era ancora la mia mamma e andavamo spesso insieme al suo negozio di abbigliamento. Un giorno ho preso coraggio e ho chiesto ad Antonella se voleva farmi da manager. Lei mi ha guardata come se fossi matta, ma da quel momento siamo diventate inseparabili”, racconta la Moroni.

Continua ad essere importante anche l’ex marito Christian: “Siamo molto legati e ci sentiamo tutti i giorni. Abbiamo un figlio bravissimo che vive a Los Angeles con la nuova moglie e una nipotina stupenda che è rimasta in Bolivia con la mamma. Però io e Christian stiamo bene così. Ognuno a casa propria“, conclude.

