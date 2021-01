DORA MORONI/ Un regalo per Christian a ricordo dei vecchi tempi… (Domenica Live)

È una storia d’amore a lieto fine, quella tra Dora Moroni e Christian, oggi ospiti a Domenica Live per la seconda puntata consecutiva dopo essersi riabbracciati la settimana scorsa davanti alle stesse telecamere del programma condotto da Barbara D’Urso. In realtà, quello tra Dora e Christian non è stato un ‘abbraccio’ solo simbolico, e questo perché sono realmente tornati insieme memori dei bei momenti vissuti come coppia sul palcoscenico e nella vita. Ricordiamo che i due si erano sposati nel 1986, salvo poi vivere un momento di crisi e separarsi undici anni dopo. Durante il periodo della loro convivenza, precisamente nel 1987, avevano avuto un figlio, Alfredo, che peraltro li ha resi nonni nel 2008. Prolifico fu anche il loro ‘matrimonio’ sul piano professionale, dal momento che – due anni prima della separazione – incisero un brano insieme, Chi siamo noi. La Moroni e Christian si conobbero nell’ambito di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, e tra loro – evidentemente – scattò subito qualcosa. Lo stesso anno del loro ‘arrivederci’ – vale a dire nel ’97 – Dora subì un altro duro colpo legato alla scomparsa di sua sorella Mary, figura determinante al pari di sua madre specialmente nel periodo più brutto dell’incidente.

Dora Moroni vittima di un incidente

La carriera di Dora Moroni, infatti, è stata segnata dal drammatico incidente automobilistico avvenuto il 13 luglio 1978 mentre rientrava a Roma dopo uno spettacolo in compagnia del conduttore Corrado. I due si trovavano sull’autostrada Roma-Civitavecchia, quando lui perse il controllo della Lancia Gamma su cui erano a bordo: Dora, a quel punto, venne letteralmente sbalzata fuori dal finestrino. Al risveglio dal coma, protrattosi per ben sei settimane, la cantante fu costretta ad abbandonare le scene per lasciar spazio a una lunga e dolorosa convalescenza. ‘Dolorosa’ – intuiamo – soprattutto dal punto di vista del morale, visto che la Moroni aveva fondato il proprio successo sulla voce e sull’immagine, due aspetti della sua persona usciti parzialmente compromessi da quell’esperienza. Durante la degenza, Dora venne sottoposta a diversi interventi chirurgici tra i quali anche un’operazione volta a restituirle l’uso della parola.

Il regalo a Christian di Dora Moroni

L’annuncio della definitiva rappacificazione tra Dora Moroni e Christian è avvenuto proprio a Domenica Live, dove entrambi si perdono nel racconto della loro relazione dagli inizi fino alla realtà di oggi. In tutto ciò, si tengono anche costantemente per mano, e – a dimostrazione ulteriore del loro affetto ritrovato – si scambiano reciprocamente dei doni: lei un peluche a forma di gatto, a ricordo del micio che Christian aveva tanto tempo fa, e lui un anello per dirle senza parole che la sposerebbe un’altra volta. Poi, insieme, ricordano la nascita del loro Alfredo: “Quando è uscita dalla sala operatoria, Dora voleva sapere se era un maschio, e poi mi ha chiesto se era come lo volessi io. Si sono commossi tutti”.



