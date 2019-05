DORI GHEZZI SU CRISTIANO E FRANCESCA DE ANDRÉ/ “Fabrizio non meritava tutto questo”

I panni sporchi si lavano in famiglia. Non per Dori Ghezzi e Francesca De André, protagoniste di uno scontro a distanza a proposito delle dichiarazioni di quest’ultima sul padre Cristiano. Francesca, infatti, continua ad accusarlo di volerle tappare la bocca: “Che schifo, mi permetto di dirlo visto che ha parlato lui. Io rispondo, che schifo”, ha reagito l’ultima volta al Grande fratello 2019. “L’ultima volta” perché poi ha ricevuto una diffida: non può più parlare di lui e della sua famiglia. “Ci si vede in tribunale bello, non c’è problema. Se come dice lui esistesse una famiglia, io da minorenne non sarei stata affidata al Comune di Milano. Dice di amarci? Io non so come la violenza che lui ha usato sempre, si possa definire amore. Non ha mai dimostrato amore ha solo usato violenza e io continuo a dirlo perché legalmente l’ho dimostrato. Purtroppo i lividi addosso non mi sono rimasti”.

Dori Ghezzi su Cristiano e Francesca De André: “Una situazione spiacevole”

Dori Ghezzi ha commentato così il “caso” Francesca De André: “Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose”. Dori pensa al marito Fabrizio, che di certo non avrebbe gradito: “Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché lui non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati”. Le dichiarazioni, rilasciate al settimanale Sono, arrivano dopo le discussioni continue che hanno visto protagonista la De André nella Casa del Grande fratello. Non solo riguardo alla lite con Cristiano, ma anche a proposito dei problemi (veri o presunti) con il suo attuale compagno. Secondo la Ghezzi, Fabrizio non avrebbe approvato una situazione familiare del genere; al contrario, avrebbe invitato Francesca e Cristiano a riappacificarsi.

