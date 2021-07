Dotan, “Mercy”/ Video, Intensità e profondità sul palco (Battiti Live 2021)

Chi è Dotan, protagonista oggi 13 luglio 2021 a Battiti Live?

Dotan ancora una volta non ha deluso i suoi fan. L’intensità e la profondità del suo nuovo singolo “Mercy” è capace di arrivare a toccare il cuore di chiunque, riportando la mente al periodo, difficile e oltremodo fuori dall’immaginario umano, della pandemia che ha visto sofferente anche il cantautore olandese. Da qui la scelta proprio del brano Mercy che anticipa l’uscita del suo nuovo progetto musicale, “Satellites”, perchè nel brano si percepisce una sofferenza legata senz’altro al periodo di introspezione e di interrogativi, ai quali è spesso difficile dare risposta. Questo è quanto rivela l’artista alla redazione del Adnkronos, cui racconta delle difficoltà vissute nel periodo di lockdown e di quanto liberatorio poi sia stato, infine, la produzione di un pezzo gospel, tra le difficoltà legate alle restrizioni per l’emergenza sanitaria. Tra le varie informazioni rivelate nell’ambito dell’intervista su citata al Adnkronos, si percepisce anche quale sia stata la sua sofferenza più grande: la privazione, come tanti artisti, del nutrimento più importante… gli applausi dei fan. Clicca qui per seguire la diretta e clicca qui per il canale Instagram.

Dotan, cosa sappiamo della sua vita privata?

Si sa sempre poco invece della vita privata di Dotan, per scelta del cantante stesso. Nonostante, con l’uscita del suo famosissimo brano “Numb”, l’artista abbia scelto di rivelare sui social di essere omosessuale, non sembra essere comunque propenso a condividere però più di tanto con i suoi fan. La paura probabilmente è quella di essere giudicato per i suoi interessi e le sue attività sociali e non per il suo lavoro artistico e la sua Numb esprime proprio quanta sofferenza si provi a cercare di nascondere la propria natura e, più in generale, se stessi. Per nulla superficiali, i suoi brani rivelano una profondità d’animo che lasciano ben intuire la riservatezza dell’autore e la sua ritrosia a parlare di sè.

La sua prossima esibizione di Dotan

La prossima esibizione live del cantautore olandese, tra tanti BIG della musica italiana, sarà in piazza Roma a Modena nell’ambito del “Radio Bruno Estate” di lunedì 12 e mercoledì 14 luglio 2021 (fonte Ansa.it). I posti, causa restrizioni COVID saranno limitati e sono peraltro già sold out, ma niente paura… basterà collegarsi in diretta streaming su www.radiobruno.it oppure in TV ai canali 71 e 256 del digitale terrest

Video, Mercy di Dotan

