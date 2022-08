Douglas Luiz alla Juventus?/ Calciomercato news, possibili contatti con l’Aston Villa

Calciomercato news, Douglas Luiz alla Juventus per il centrocampo

In questa fase finale della sessione estiva di calciomercato potrebbe concretizzarsi l’approdo di Douglas Luiz alla Juventus stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore. E’ risaputo che i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centrocampista da aggiungere all’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri specialmente dopo l’infortunio rimediato da Paul Pogba, appena tornato a Torino a parametro zero dal Manchester United.

L’intenzione della Vecchia Signora sembrava inizialmente quella di acquistare Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain ma i parigini starebbero facendo resistenza nel portare a termine quest’operazione, spingendo quindi i dirigenti juventini a guardare altrove per sistemare la rosa nel mezzo. Il nome spuntato nelle scorse ore è quindi quello di Douglas Luiz, ventiquattrenne brasiliano in scadenza di contratto con l’Aston Villa nel giugno del 2023.

Le chances di vedere Douglas Luiz alla Juventus sono quindi abbastanza buone in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Non impiegato nella sfida pareggiata ieri sera in casa contro il Monaco, Paredes potrebbe non arrivare mai in Piemonte visto il nuovo interesse per Douglas Luiz. Il classe 1998 nella stagione appena cominciata ha già segnato una rete in quattro presenze tra campionato e Coppa di Lega inglese mentre lo scorso anno si è distinto con due reti e tre assist vincenti in 32 apparizioni complessive.

