Dopo la fine della sua relazione con Giorgia Soleri, Damiano David, frontman dei Maneskin, si è legato a Dove Cameron, attrice e cantante statunitense molto amata e apprezzata nonché conosciuta per un sedie di ruoli che le hanno dato non poca popolarità. L’artista, nata come Chloe Celeste Hosterman nel 1996, ha infatti interpretato un doppio ruolo nella sitcom di Disney Channel Liv e Maddie, vincendo un Daytime Emmy Award. Dopo essere diventata un’icona nel mondo del cinema, Dove si è avvicinata anche al settore della musica, lanciando i suoi primi singoli nel 2013. La statunitense, fidanzata di Damiano David, ha pubblicato il suo primo album, dal titolo “Alchemical: Volume 1” nel dicembre del 2023.

Per la sua vita sentimentale, Dove Cameron ha spesso fatto parlare i portali di gossip statunitensi. Nel 2013, appena diciassettenne, si è fidanzata con il collega Ryan McCartan, conosciuto sul set di Liv e Maddie. I due sono stati insieme per più di tre anni: dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale nell’aprile 2016, infatti, hanno rotto appena qualche mese dopo. Dal 2016 al 2020 è stata legata a Thomas Doherty mentre ormai da un anno la sua vita è legata a quella di Damiano David.

Come è nato l’amore tra Dove Cameron e Damiano David

Dove Cameron e Damiano David stanno insieme da un anno. I due si sono conosciuti in occasione degli MTV Video Music Awards ma non è scoppiata lì la scintilla: entrambi, infatti, erano impegnati sentimentalmente. Poco più avanti le loro strade si sono però incrociate nuovamente e questa volta qualcosa è scoppiato. “È come un gentiluomo, un angelo, un orsacchiotto degli anni ‘50. È la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia” ha raccontato l’attrice e cantante parlando del compagno, che ha descritto ancora come “la persona più gentile, più generosa, più innocente e più generosa. È semplicemente un’anima bella e sensibile“.