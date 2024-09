Damiano David e Dove Cameron: innamorati a Parigi

Damiano David e Dove Cameron sempre più innamorati a Parigi dove hanno partecipato alla Paris Fashion Week. Allo show di Balmain sono stati tra i più fotografati e, nelle nuove foto, i due non solo appaiono sempre più uniti, ma conquistano tutti anche per il look. Lei sempre bellissima mentre lui ha detto addio ai baffi sfoggiati in occasione del lancio del singolo “Silverlines” con cui ha ufficializzato la sua carriera da solista prendendosi una pausa dai Maneskin con cui ha da poco terminato un tour mondiale.

Dopo le prime paparazzate e le prime uscite ufficiale, Damiano David e Dove Cameron fanno sul serio come testimonia la presenza di lui accanto alla fidanzata non solo negli eventi mondani, ma anche in occasioni benefiche come il gala benefico della Cameron Boyce Foundation’s Cam for a Cause, in onore di un caro amico di Dove Cameron morto nel 2019.

Dove Cameron e le parole per Damiano David

Dopo aver conquistato il mondo insieme ai Maneskin partendo dalle strade di Roma, Damiano David è ormai una star mondiale oltre che icona della moda e con il singolo Silverlines getta le basi per una carriera da solista anche se i fan dei Maneskin sperano in un ritorno futuro della band. «Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho», aveva detto al The Allison Hagendorf Show parlando della possibilità di una carriera da solista.

Oggi, 27 settembre, parte così un nuovo capitolo della sua vita artistica e al suo fianco c’è proprio la fidanzata Dove che, parlando di lui, come riporta Vanity Fair, l’ha definito «la persona più gentile, più generosa, più innocente. È come un gentiluomo, un angelo, un orsacchiotto degli anni Cinquanta. È la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia».