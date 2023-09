Dove è stata girata la fiction di canale 5 La voce che hai dentro/ Da Napoli a Orvieto, tutte le location

Location La voce che hai dentro: dove è stata girata la fiction di canale 5

Dove è stata girata “La voce che hai dentro”, la nuova fiction di canale 5 con Massimo Ranieri, in onda dal 14 settembre? Oltre alla musica, protagonisti indiscussi della nuova fiction Mediaset sono anche i luoghi che fanno da cornice alle storie dei protagonisti. Da Napoli a Orvieto, sono diversi i luoghi meravigliosi che i telespettatori avranno la possibilità di scoprire nel corso delle varie puntate. Orvieto, in particolare, ha prestato alla fiction i luoghi soprattutto per girare le scene interne anche se, nella fiction, tutta la storia è ambientata in Campania.

A Orvieto, in provincia di Terni, come fa sapere il portale “Lo spettacolo italiano”, il set della fiction con Massimo Ranieri ha avuto come base il Teatro Mancinelli e il Duomo. Più numerosi, invece, i luoghi di Napoli che verranno mostrate durante le scene esterne.

Tutti i luoghi di Napoli nella fiction La voce che hai dentro

Sono tanti i luoghi di Napoli che fanno da cornice a “La voce che hai dentro”. Durante le varie scene, infatti, viene mostrata la Galleria Umberto I e il meraviglioso Lungomare Caracciolo mentre sullo sfondo si intravede il Castello Dell’Ovo. All’interno della fiction ci sono anche scene in carcere che sono state girate presso il carcere di Poggioreale.

Tra i luoghi che, più spesso, il pubblico di canale 5 avrà modo di vedere c’è la villa in cui vivono i personaggi interpretati da Massimo Ranieri e Maria Pia Calzone. Si tratta di una villa da sogno che si trova a Posillipo.

