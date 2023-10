Dov’è stata girata Anima Gemella, nuova fiction Canale 5/ Da Torino a Roma: tutte le location

Anima Gemella, dov’è girata la fiction di Canale 5? Tutte le location

Questa sera 12 ottobre 2023 su Canale 5 parte la nuova fiction dal titolo Anima Gemella. Già dalle brevi immagini anticipative andate in onda nel promo si nota la presenza di location molto belle nelle quali sono ambientate le scene della storia raccontata. Ma dov’è stata dunque girata questa serie TV?

Morgane 4, ci sarà?/ Le anticipazioni sulla nuova stagione: "Ci sono diverse possibilità…"

Stando a quanto racconta il portale Trend Online, la troupe di Anima Gemella ha lavorato alle riprese per circa sei settimane. Il lavoro si è svolto nell’autunno 2022 in Italia, in varie città e luoghi anche molto noti del nostro paese. L’ambientazione principale della serie è Torino, con particolare presenza del centro storico della città. Le scene della fiction si svolgono tra Piazza Statuto, Piazza Solferino, Piazza San Carlo, Via Cernaia, i Murazzi, il Quadrilatero Romano e i Circoli canottieri del Po, e il Museo Egizio.

Anima gemella/ Anticipazioni prima puntata 11 ottobre: Carlo conosce la medium Nina

Da Torino a Roma: i luoghi della fiction Anima Gemella

Torino non è l’unica città piemontese che appare in Anima Gemella. Alcune scene sono girate a Solcio di Lesa, una piccola cittadina poco conosciuta ma ricca di panorami e scenari mozzafiato. Il borgo, infatti, regala allo spettatore una visione panoramica del Lago Maggiore. La troupe ha girato in questa località per circa 10 giorni. Lasciando il Piemonte, i lavori sono proseguiti poi in Lazio. Le scene girate indoor, e quindi non in esterna, di Anima Gemella sono infatti avvenute a Roma. Importante infine la presenza di palazzi antichi e dimore volte a dare allo spettatore un senso di mistero.

LEGGI ANCHE:

Morgane detective geniale 3/ Anticipazioni 11 ottobre 2023: il padre di Morgane ferito da un proiettile

© RIPRODUZIONE RISERVATA