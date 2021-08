Dove vai in vacanza? Rete 4/ Il film a episodi con Alberto Sordi

Dove vai in vacanza? va in onda nel pomeriggio di oggi, 15 agosto 2021, sulle frequenze di Rete 4 a partire dalle ore 13,35. Si tratta di un’iconica pellicola prodotta da Rizzoli Film e Cineriz con il titolo alternativo de ‘Le vacanze intelligenti’, in onore dell’episodio più amato, quello con Alberto Sordi. Il cast a sua volta consente a molti attori di quell’epoca di essere coinvolti in un progetto che rimarrà davvero di riferimento sul tema comico in vacanza.

Tra essi ricordiamo lo stesso Alberto Sordi nell’episodio da lui diretto, spassosissimo accanto all’attrice Anna Longhi nel ruolo di Augusta, moglie di Remo, mentre nel primo episodio, accanto ad Ugo Tognazzi troviamo la bellissima Stefania Sandrelli, ma, assieme loro, anche Pietro Brambilla, un giovanissimo Ricky Tognazzi, Adriano Amidei Migliano e Marilda Donà, che pochi anni dopo ebbe il suo successo personale anche in televisione. Nel secondo episodio è Paolo Villaggio il mattatore del corto, sedotto e stuzzicato nell’Eros da una delle più belle attrici di quella commedia sexy così in voga in quegli anni: Anna Maria Rizzoli. Ma nel cast non poteva mancare anche la spalla comica ideale di Villaggio, quel Gigi Reder che, nel ruolo del ragionier Filini, ha divertito generazioni di cinefili nella saga dedicata all’impiegato più sfigato e amato del mondo: il Ragionier Fantozzi.

Dove vai in vacanza? La trama

Nel primo episodio de Dove vai in vacanza?, ‘Sarò tutta per te’, Enrico è in una fase senza avventure romantiche, proprio lui così celebre per essere un latin lover sfegatato. In un agosto di solitudine decide allora di trascorrere le vacanze con l’ex moglie e il suo ex nuovo fidanzato, nella villa di lui e puntare ad un ricongiungimento anche poco probabile, ma non impossibile, L’arrivo di amici della coppia, quindi creando un ambiente piuttosto affollato, scombina i piani dell’uomo che dovrà accontentarsi di aperitivi ma niente sesso. Nel secondo episodio, ‘Sì, buana’, Paolo Villaggio alla fine è una via di mezzo tra Fracchia e Fantozzi, quindi l’uomo medio, anche tendente al basso, che in questo caso è tour operator per viaggi in Africa per italiani facoltosi, ma un omicidio inaspettato cambia i piani e la tranquillità dell’uomo, che sarà anche tentato eroticamente dalla bellissima Margherita, neo vedova del ricco industriale ucciso. Nel terzo episodio, ‘Le vacanze intelligenti’, Alberto Sordi e la moglie sono coinvolti in una vacanza tra musei, gallerie, cibi sani e nessuno svago, proprio loro che sono alla fine due fruttivendoli di borgata, romanacci a cui piace la coda alla vaccinare e i bucatini all’amatriciana. Soffrendo, avranno anche la loro finale catarsi con vendetta personale sui figli universitari o laureati.

