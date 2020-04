DPCM, chi sono i congiunti/ Fidanzato e parenti li posso vedere in Fase 2?

Pubblicità

Ha generato parecchia confusione quanto esplicitato dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di ieri, domenica 26 aprile 2020, in materia di visite ai parenti. Secondo quanto si legge nella bozza del nuovo DPCM, “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. Proprio il concetto di congiunti ha dato origine a dubbi sul web: c’è, ad esempio, chi si chiede se il fidanzato rientri in questa categoria e ulteriori chiarimenti, con ogni probabilità, saranno inseriti nel testo definitivo del Decreto. In ogni caso, gli incontri dovranno avvenire con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con indosso le mascherine facciali e scongiurando ogni forma di assembramento.

DPCM, CHI SONO I CONGIUNTI: IL CODICE PENALE NON HA DUBBI

In attesa di delucidazioni da parte di Palazzo Chigi in merito alla definizione di “congiunti” inserita nel nuovo DPCM, l’articolo numero 307 (quarto comma) del codice penale pare venire in soccorso a tutti quegli italiani avvolti dal dubbio. Secondo quanto si legge nel testo, i congiunti sono rappresentati da “ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”. Se il Governo riterrà di attenersi a quanto appena riferito, i fidanzati saranno esclusi dalla categoria delle persone a cui si potrà fare visita da lunedì 4 maggio, in quanto non legati alla propria metà da rapporto civile e, ovviamente, da legami di sangue. Non è escluso, in ogni caso, che, a fronte delle numerose perplessità riscontrate e delle immancabili polemiche che stanno fiorendo sugli spazi virtuali dei social network, Giuseppe Conte e la sua squadra decidano di estendere il provvedimento alle coppie, anche se è difficile immaginare che poi queste rispettino davvero le distanze interpersonali…



