Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte/ “Non prima di domani”: due ipotesi per la Fase 2

Il nuovo Dpcm non arriverà prima di domani. Il governo sta lavorando alla riapertura, ma per la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte bisogna ancora attendere. Non terminerà entro oggi, sabato 25 aprile 2020, il lavoro sul nuovo decreto che conterrà le norme per l’allentamento delle restrizioni e la graduale ripresa delle attività produttive dal 4 maggio. Stando a quanto riportato da Askanews, che cita fonti governatore, è escluso che Conte comunichi già stasera ai cittadini italiani in che modo si svilupperà nel concreto la Fase 2. «Sul Dpcm ancora si sta lavorando, oggi non si chiude di sicuro, non è sicuro neppure domani», fanno sapere queste fonti. Il governo sta valutando quale strada intraprendere tra le due che sono state suggerite nella bozza del piano prodotta dalla task force presieduta da Vittorio Colao. La prima opzione prevede la ripartenza unitaria per tutte le attività produttive il 4 maggio o l’anticipo per poche (edilizia, manifatturiero e commercio) già da lunedì 27 aprile. L’alternativa è modulare le decisioni con strumenti da concordare con le Regioni e gli amministratori locali delle città più grande e delle zone più colpite dal contagio di coronavirus.

NUOVO DPCM, CONFERENZA STAMPA CONTE “NON PRIMA DI DOMANI”

Nel pomeriggio di oggi non è stata convocata ancora la cabina di regia presieduta dal governo, con governatori regionali, rappresentanti dei Comuni e delle aree metropolitane, a cui partecipano anche i ministri della Sanità Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia. Stando però a quanto riportato da Sky Tg24, la cabina di regia sarebbe stata convocata per domani. Per ora dunque Palazzo Chigi lavora col Comitato tecnico scientifico, domani quindi ci sarà il confronto con le Regioni, poi si procederà con la redazione materiale del Dpcm. Secondo le fonti di governo citate da Askanews è «molto probabile» che si arrivi a lunedì per il varo del nuovo Dpcm con la consueta conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a meno che non si riesca ad anticipare l’annuncio nella serata di domani. Lunedì è invece convocata una riunione col ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, quello dei Rapporti col Parlamento Federico D’Incà, insieme ai capigruppo della maggioranza parlamentare.



