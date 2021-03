Draghi, conferenza stampa su vaccini AstraZeneca/ Diretta video Hub Fiumicino: novità

Non era in programma una conferenza stampa al termine della visita di Mario Draghi all’Hub vaccinale anti-Covid nell’aeroporto di Fiumicino, ma dopo il gran bailamme scatenatosi nelle ultime 48 ore sui vaccini AstraZeneca il Presidente del Consiglio avrebbe deciso per un’informativa pubblica per provare a rasserenare la popolazione e informare nel dettaglio cosa sia realmente successo sul fronte AZ.

La conferma è giunta ieri dalla responsabile della comunicazione di Mario Draghi, Paola Ansuini, in una risposta data al deputato di Forza Italia Antonio Palmieri sui social: «Serve una comunicazione forte, circostanziata e chiara da parte di Palazzo Chigi, che dissipi ogni dubbio sulla sicurezza di AstraZeneca. Da oggi e per tutto il tempo che servirà. Ci sono situazioni in cui il fare da solo non basta», sottolineava il parlamentare azzurro, con la risposta immediata di Ansuini che non si è fatta attendere «Domani (oggi, ndr) Draghi parlerà pubblicamente in modo puntuale su questo tema. Saremo presso il centro vaccinale di Fiumicino alle 15.00». Dopo il Consiglio dei Ministri in programma alle 11.30 a Palazzo Chigi – con l’approvazione del nuovo Decreto Legge anti-Covid che stringerà ulteriormente la vite nel contrasto alla pandemia – il Presidente del Consiglio si dirigerà al centro vaccinale anti-Covid dell’aeroporto di Fiumicino, via Antonio Zara parcheggio lunga sosta. Possibile diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi.

VACCINO ASTRAZENECA, COSA È REALMENTE SUCCESSO

Da qui il Premier Draghi proverà a stilare con la sua consueta comunicazione asciutta e rapida tutti i passaggi che hanno portato fino al “caos” di ieri sul vaccino AstraZeneca: dalla decisione di numerosi Paesi Ue di sospendere le vaccinazioni del siero inglese (Austria, Danimarca, Estonia, Norvegia, Islanda, Lussemburgo, Lituania e Lettonia) dopo alcuni casi (circa una decina) di trombi e coaguli nel sangue, fino alla notizia di due militari morti in Sicilia dopo l’assunzione del vaccino AstraZeneca. A scatenare confusione e panico nei cittadini la decisione sia dei Paesi Ue di sospendere a partire dall’identificazione di uno specifico lotto “sospetto” – il codice ABV5300 – che quella dell’Aifa (Agenzia del Farmaco Italiana) che contemporaneamente ha deciso di sospendere un altro lotto – codice ABV2856 – perché punto comune delle due vittime militari.

«Divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, Agenzia del farmaco europea», scrive l’Aifa nella nota che sospende in Italia quello specifico lotto per immediati studi e indagini. Ema e Aifa concordano però nel definire «non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi. Aifa comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile».

IL CONFRONTO DRAGHI-VON DER LEYEN

In serata v’è stato anche un confronto telefonico immediato tra il Premier Mario Draghi e la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, il cui contenuto è stato anticipato già ieri e verrà molto probabilmente spiegato oggi dallo stesso Presidente del Consiglio in conferenza stampa da Fiumicino. «Non c’è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino Astrazeneca», fa sapere Palazzo Chigi, riportando come la Von der Leven abbia informato Draghi che l’Ema ha avviata ulteriore review accelerata della vicenda. Nel frattempo l’autopsia sul corpo del vicecomandante della sezione di Pg dei carabinieri di Trapani, Giuseppe Maniscalco, ha «escluso che la sua morte sia ricollegabile all’assunzione, da parte del militare, del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, attualmente sospeso in via precauzionale dall’Aifa».

Anche per l’altro militare deceduto, Stefano Paternò, non si esclude l’errore umano alla base del decesso. Nel weekend il Governo approverà il nuovo piano vaccini – e Draghi oggi dovrebbe annunciarne in punti cardine – nel quale sarà confermato, perché al 100% senza connessioni con problematiche di salute. anche il vaccino AstraZeneca: occorre però comunicarlo bene e rapidamente alla popolazione, dopo che social e purtroppo anche alcuni media, hanno instillato il dubbio e il panico sui due “lotti” sospetti. Nel frattempo, altre polemiche sorgono in ambito europeo dopo che la Reuters ha rilanciato la notizia secondo cui AstraZeneca avrebbe annunciato un ulteriore taglio alla fornitura di dosi destinate all’Ue: nel primo trimestre saranno 30 milioni dosi, un terzo degli obblighi contrattuali e il 25% in meno rispetto agli impegni presi il mese scorso. Il commissario Breton ha commentato a caldo «Consegne di vaccino AstraZeneca: vedo gli sforzi, ma non i migliori sforzi». Da ultimo, la Germania con l’Italia deplorano lo stop di AstraZeneca di alcuni Paesi per via dei presunti “lotti” sospetti.

