Draghi pronto a nuovo Quantitative Easing/ Annuncio Bce, le Banche preoccupate

In giornata Mario Draghi, Presidente uscente della Banca Centrale Europea, dovrebbe fare un nuovo annuncio al suo penultimo consiglio direttivo Bce prima della fine del mandato e del passaggio alla neo-Presidente Christine Lagarde: si parla di nuovi stimoli monetari per il Vecchio Continente, una sorta di ultima ondata di “quantitative easing” per provare a dare nuovo impulso ad un’economia europea troppo vicino a venti di crisi per l’inflazione sempre molto bassa e la Germania in “stop” economico come evidenziato dagli ultimi dati sull’Eurozona. Dopo che 8 anni fa il “super Mario” prese in mano la situazione lanciando politiche di liquidità per salvare le banche, comprando titoli di Stato dei Paesi più in difficoltà (Italia in primis, ndr) e scongiurando la deflazione con il QE, oggi la Bce è atteso ad un nuovo “schock” su tassi e stimoli che potrebbe essere come il canto del cigno per l’esperienza Draghi all’Eurotower. Secondo quanto riportato dal Sole 24 ore, oggi si attende una forte riduzione dei tassi sui depositi di 10 o 20 punti: «con una penalità da 50 o 60 punti sui soldi che parcheggiano a Francoforte» – spiegano invece su Repubblic Economia, «Draghi spera che le banche si convincano a immettere più denaro nel circuito economico, a riavviare la macchina quasi ferma delle imprese e dell’economia reale».

LE BANCHE PREOCCUPATE DA ANNUNCIO BCE

Questi possibili nuovi impulsi pronti ad essere annunciati nelle prossime ore dalla Bce se da un lato fanno festeggiare le Borse questa mattina, dall’altro fanno preoccupare e non poco le Banche. Gli istituti si sentono infatti “penalizzati” da possibili nuovi tagli dei tassi e in più vi sarebbero alcuni Paesi (Germania, Austria, Finlandia Olanda) che di fronte al quantitative easing non sarebbero lieti di vederlo riapparire, seppur per pochi mesi, sui conti europei. Ma è sui colossi di banche Ue che si muovono le maggiori perplessità: da Deutsche Bank – che però continua ad avere non pochi problemi da risolvere internamente – a Goldman Sachs, passando anche per l’Abi che in una lettera inviata al Governatore Bankitalia Visco e allo stesso Draghi avvertiva nelle scorse settimane «la necessità che la prosecuzione di una politica monetaria altamente accomodante sia accompagnata da misure che ne mitighino gli effetti negativi sulla redditività delle banche, quali, ad esempio, un sistema a più livelli per la remunerazione delle riserve».

