Drago e Marco Masini, duetto “Guerriero”, Il Cantante Mascherato/ Il capolavoro di Mengoni, nuovi indizi su..

DRAGO, DUETTO “GUERRIERO”: MARCO MASINI AL SUO FIANCO NELLA PRIMA PUNTATA DEL CANTANTE MASCHERATO

Drago e Marco Masini cantano il capolavoro di Marco Mengoni, Guerriero, nella prima puntata del Cantante Mascherato. Una scelta audace e affascinante, che potrebbe rivelare qualche indizio su chi si nasconde sotto il costume. Magari scopriremo qualcosa in più durante il duetto di un brano intenso ed emozionante. Curiosa che la scelta sia ricaduta su Marco Masini, che certamente ben può interpretare il pezzo di Mengoni.

Parliamo di una canzone uscita nel 2014, che fu il primo estratto dal terzo album in studio Parole in circolo. Guerriero si conferma a tutt’oggi il singolo di maggior successo dell’artista capitolino, certificato sei volte disco di platino per aver venduto oltre trecentomila copie. Numeri da capogiro, insomma. Vedremo quindi come se la caveranno Drago e Marco Masini, in un duetto che si preannuncia scoppiettante.

MARCO MASINI A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON DRAGO

Marco Masini è il duettante ufficiale di Drago nella prima puntata del Cantante Mascherato. Chi non conoscesse il cantante toscano, ricordiamo che si tratta di un cantautore e pianista piuttosto navigato, vincitore del Festival di Sanremo 2004 con il brano L’uomo volante. In passato si era aggiudicato la categoria Novità della stessa kermesse nel 1990 con la canzone Disperato. Più recentemente, nel 2020, durante il Festival di Sanremo, Marco fu accusato di body shaming su Elodie, avendola redarguita a più riprese per l’eccessiva magrezza e spronandola a mangiare di più. Per questo motivo, ci fu un diverbio tra la stessa Elodie e il cantautore toscano.

