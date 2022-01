Dragonheart Cuore di drago/ Su Italia 1 un film fantasy

Dragonheart Cuore di drago, film diretto da Rob Cohen

Dragonheart Cuore di drago sarà trasmesso su Italia 1 oggi, martedì 4 gennaio 2022, dalle 14.00. È un film di genere fantasy del 1996, distribuito da U.I.P. – CIC Video e prodotto da Raffaella De Laurentiis per Universal Pictures. La regia è di Rob Cohen, in 32 anni di carriera ha diretto 13 film e 2 serie televisive.

Ha esordito dietro la macchina da presa nel 1980 con Un piccolo circo di amici, ha diretto film come Dragon la leggenda di Bruce Lee e Daylight con protagonista Sylvester Stallone. Di recente ha ricevuto una nomination agli Emmy per la serie tv The Rat Pack. Nel cast troviamo Jason Isaacs, in 27 anni di carriera ha interpretato 40 film e 4 serie televisive. La protagonista femminile è Dina Meyer, in 25 anni di carriera ha interpretato 20 film.

Dragonheart Cuore di drago, la trama del film: ucciso il dittatore…

La storia di Dragonheart Cuore di drago è ambientata nel 984 quando il dittatore Freyen viene ucciso dopo aver cercato di sedare una rivolta. Einon suo figlio rimane ferito al cuore, prima che muore, la madre lo soccorre e lo porta al cospetto di un drago. La belva gli salva la vita donandogli la metà del suo cuore, ma a una condizione che il ragazzo serva il suo regno con la stessa dedizione e adorazione dei cavalieri di Camelot. Nonostante Einon cresca seguendo un severo codice d’onore, la sua anima è cattiva e oscura. L’educatore Bowen conoscendolo bene è convinto che il suo cambiamento di carattere sia dovuto al cuore avvelenato del drago, promette a se stesso di trovare la creatura e ucciderla.

Passano dodici anni, Einon governa come un tiranno e Bowen è diventato un cacciatore di draghi. Giunto davanti all’ultimo sopravvissuto, l’uomo decide di diventare suo complice, gli risparmia la vita e fa credere ai contadini di averlo ucciso per riscuotere il denaro della taglia. La creatura sollecita Bowen a intervenire per cambiare il comportamento del suo ex allievo, ma al precettore poco interessa e lascia Einon perseguire la sua politica senza contrastarlo. La situazione cambia quando entra in scena Kara che si ribella al re che la vuole come amante. A questo punto Bowen aggredisce Einon ma l’intervento del drago gli salva la vita e poi gli rivela che è stato lui a donare il cuore al tiranno. Alla fine Bowen sceglie di unirsi ai suoi compagni e unire la forze per sconfiggere Einon e liberare la popolazione dalla sua tirannia.



