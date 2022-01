Dragonheart/ Su Canale 20 il filmcult con Dennis Quaid

Dragonheart, film di Canale 20 diretto da Rob Cohen

Dragonheart potremo ammirarlo oggi, 7 gennaio, alle ore 21 su Canale 20. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 1996 e appartiene ai generi fantastico e avventura. Il film è stato diretto da Rob Cohen mentre la sceneggiatura è stata scritta da Charles Edward Pogue.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi volti noti di Hollywood come Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postlewhite, Dina Meyer, Jason Isaacs, Brian Thompson, Julie Christie e Terry O’Neill. Le musiche di questo film sono state composte dal compositore Randy Edelman mentre per quanto riguarda la fotografia, è stata curata dal professionista David Eggby.

Dragonheart, la trama del film: la rivolta del popolo

Leggiamo la trama di Dragonheart. Nell’anno 984, il popolo si rivolta contro il re Freyne, tirannico e cattivo. Il popolo è stanco delle angherie subite e decide di porre fine alla vita del re. Nel frattempo, anche il giovane principe Einon viene ferito al cuore. Tuttavia, Einon è un giovane che si dimostra essere dal cuore puro e non sembra seguire le orme del padre. Einon viene subito soccorso da Bowen, il suo mentore e insieme cercano un modo per vivere. Per questa ragione, decidono di portare Einon nella caverna di un drago.

Bowen assiste al giuramento che Einon fa e il Drago gli dice che solo se si mostrerà saggio in tutta la sua vita potrà salvarlo. Tuttavia, Einon prima viene guarito e poi una volta diventato re si fa sopraffare dal potere. Il potere gli corrompe la mente e lo fa diventare più spietato e tiranno del padre.

Dodici anni dopo, Bowen ormai è diventato un cacciatore di Draghi, mentre Einon ha consolidato il proprio potere ed è diventato peggio del padre. Bowen si fa conoscere in diversi villaggi perché riesce a uccidere il drago ogni volta, liberando i popolani. Tuttavia, quello che il cavaliere fa non è altro che uno stratagemma messo in atto con l’aiuto di Draco, il drago che donò il cuore a Einon e ultimo drago rimasto al mondo.

Un giorno comunque, Bowen e Draco si renderanno conto che non possono più tollerare la tirannia di Einon e allora cercheranno in tutti modi di ostacolarlo, farlo rinsavire o eliminarlo per il bene del popolo.

