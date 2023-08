Drew Barrymore, arrestato il suo stalker/ Aveva fatto irruzione nella sua tenuta a Southampton

Drew Barrymore, l’attrice tira un sospiro di sollievo: arrestato il suo stalker dopo aver vissuti mesi cupi e infernali

E’ stato arrestato nelle scorse ore il presunto stalker dell’attrice Drew Barrymore. L’uomo si era presentato senza invito nella sua tenuta a Southampton. Lo spiacevolissimo episodio, secondo quanto riferisce Tmz, si sarebbe verificato dopo che la stessa persona qualche giorno prima aveva spaventato l’attrice a New York. Questa volta però, la polizia lo ha arrestato, intervenendo prontamente proprio nei pressi dell’abitazione di Drew Barrymore. Stando a quanto si apprende su fonti media, le forze dell’ordine avrebbe confermato un’indagine in corso su Chad Michael Busto.

Questo a quanto pare è il nome dell’uomo che si è presentato senza invito alla fattoria dell’attrice negli Hamptons. Fortunatamente, in quel momento, Drew Barrymore non era in casa. Nei dintorni erano però presenti le forze dell’ordine, che hanno appunto arrestato lo stalker con grande prontezza e rapidità.

Chad Michael Bust, chi è il presunto stalker di Drew Barrymore. Era salito sul palco urlando “Sai chi sono, ho bisogno di vederti”

Secondo quanto riferisce il New York Post, che per primo ha raccontato la storia, Chad Michael Busto si sarebbe recato di abitazione in abitazione per trovare la proprietà multimilionaria della Barrymore. Dopo averla scovata, quindi, è salito per alcuni gradini e poi ha trovato di fronte a sé gli agenti dalla polizia, che lo hanno fermato. Come dicevamo, l’attrice non era a casa in quel momento e si è risparmiata l’ennesimo spavento.

Basti pensare, infatti, che pochi giorni prima l’uomo aveva fatto irruzione sulla scena durante un’intervista di Drew Barrymore alla cantante e attrice Reneé Rapp, al centro 92NY di Manhattan. In quell’occasione, l’uomo, facendosi largo tra la folla stracolma, era salito sul palco urlando all’attrice: “Sai chi sono, ho bisogno di vederti”. Un episodio inquietante.

