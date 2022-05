DRIVE MY CAR/ Il folgorante capolavoro di Ryûsuke Hamaguchi

Premio Oscar al miglior film in lingua straniera e vincitore del Prix du scenario al Festival di Cannes numero 74, Drive my Car di Ryūsuke Hamaguchi è uno dei migliori film degli ultimi anni. Adattamento cinematografico dell’omonimo racconto di Haruki Murakami, contenuto nella raccolta Uomini senza donne (2014), è finalmente disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Tucker e on Demand su CG Digital.

SINOSSI DRIVE MY CAR – Kafuku, un attore e regista teatrale che non riesce a superare la perdita della moglie Oto, accetta di dirigere Zio Vanja per un festival di Hiroshima. Lì conosce Misaki, una giovane donna silenziosa incaricata di fargli da autista e di guidare la sua macchina. Viaggio dopo viaggio, superate le reciproche riluttanze, Kafuku e Misaki lasceranno affiorare segreti e confidenze.

Folgorante, struggente, luminoso. Drive my car parte dal racconto di Murakami e attinge al cinema classico giapponese per esplorare nuovi territori. Un grandissimo lavoro di scrittura cinematografica per restituire allo spettatore un racconto emozionante, vero, commovente. La Saab rossa assume un ruolo centrale, teatro di lunghi dialoghi e di confronti, dove la parola è fondamentale. Tra segreti e confidenze, tra pensieri intimi e nascosti, Hamaguchi fa riaffiorare aspetti inediti di noi stessi, coinvolgendo chi guarda con una potenza incredibile.

Con Drive my Car il regista giapponese raggiunge nuove vette di raffinatezza e di ricchezza sensoriale, un mosaico che possiamo osservare come una coreografia di racconti. Grande importanza per l’estetica narrativa, ma anche l’occhio vuole la sua parte e la fotografia di Hidetoshi Shinomiya è ammaliante, di una bellezza raggelante. Infine, un plauso alle grandi interpretazioni di Hidetoshi Nishijima e Tôko Miura, la loro alchimia è semplicemente incredibile.

Drive my car è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Tucker e on Demand su CG Digital

