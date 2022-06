Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo/ Diretta Rai 2 streaming: oggi al debutto…

Oggi Drusilla Foer debutta con l’Almanacco del Giorno Dopo

“Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo” debutta oggi su Rai 2. Si tratta del nuovo programma, condotto da Drusilla Foer, dal lunedì al venerdì alle ore 19:50 circa. In onda puntate di mezz’ora in cui la conduttrice rivisiterà lo storico programma della Rai, l’Almanacco del Giorno Dopo, un format di grande successo che ha scritto una pagina della storia della televisione italiana. Ma in questa nuova veste Drusilla si occuperà di temi che meritano attenzione e approfondimenti, senza fare a meno delle sue pennellate ironiche e sarcastiche che sono un tratto caratteristico della sua personalità.

Ma come nell’antico Almanacco ci saranno anche rubriche legate al Domani Avvenne, al Personaggio del Giorno Dopo, al sorgere del Sole, oltre che nuove idee ispirare a curiosi esperti, ospiti noti e personaggi inediti che Drusilla Foer coinvolgerà nel corso delle puntate. Ma non può mancare la musica, di conseguenza le canzoni che la conduttrice eseguirà con l’aiuto del Maestro Loris Di Leo e del suo pianoforte.

Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo in diretta tv e video streaming

Musica sul filo di ricordi e suggestioni con Drusilla Foer all’Almanacco del Giorno Dopo. Di volta in volta la conduttrice avrà diversi interlocutori: una cuoca, un linguista, un ispettore di studio e un cameraman. A coronare il ritorno di questo storico programma un personaggio storico. Ci riferiamo al piccolo Topo Gigio che in alcuni frangenti farà da spalla col suo punto di vista ingenuo e infantile, soffermandosi però anche su tematiche rilevanti.

La puntata di oggi di “Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo“, così come le prossime puntate, potranno essere seguite in diretta tv, ma anche in diretta video streaming grazie alla piattaforma RaiPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet, quindi dispositivi che vi consentono di seguire il programma se non avete la possibilità di vederlo in tv. Inoltre, potrete recuperare le puntate sempre su Raiplay, dove verranno caricate e saranno rese disponibili per tutti.

