Drusilla Foer, come sta?/ Ricoverata per una polmonite bilaterale: “Mi sto curando, ci vediamo presto!”

Drusilla Foer è senza dubbio una delle rivelazioni televisive degli ultimi anni, almeno per chi non avesse già avuto modo di conoscerla per le sue magistrali interpretazioni fra teatro e altri progetti. Le ultime notizie hanno però messo in apprensione i fan della diva – al secolo Gianluca Gori – che sui social ha raccontato di essere attualmente ricoverata in ospedale.

Drusilla Foer – come riporta Adnkronos – ha raccontato ironicamente di un problema di salute che in questi giorni la vede costretta ad un ricovero al fine di tornare quanto prima al massimo della forma. Il tutto è avvenuto in linea con il suo stile e la sua verve, con un video pubblicato sui social seppur senza mostrarsi in volto per ovvie ragioni.

“Ti devi riposare e se possibile, scrivi anche due paroline ricordandoti di noi”, queste le parole dei due familiari presenti in ospedale con Drusilla Foer, ricoverata per una polmonite bilaterale. Chiaramente il tutto non è altro che uno sketch all’insegna dell’umorismo, con l’artista che ha replicato alle allusioni di testamento aggiornando sul suo stato di salute.

“Testamento? Ma voi siete pazzi! Andatevene, uccelli del malaugurio. Ho una polmonite bilaterale – confessa l’attrice – questo va ammesso, ma mi sto curando”. Questa l’ironica replica dell’attrice dal letto dell’ospedale presso il quale è attualmente ricoverata. “Ecco, bravi, fate così. Orrendi, andatevene uccelli del malaugurio, andatevene”. Si chiude così il siparietto – come racconta Adnkronos – pubblicato sui social e, per chi si sta chiedendo come sta Drusilla Foer, la risposta è forse celata nel messaggio in chiusura di video: “Ci rivediamo presto!”.

