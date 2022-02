Drusilla Foer: “Pillon? Mi aspettavo la polemica”/ “Ci proverò con Amadeus? Dico..”

Drusilla Foer deve ancora salire sul palco del Festival di Sanremo 2022 che già fa discutere. L’alter ego dell’attore Gianluca Gori, figlia di un diplomatico, cresciuta da bambina a Cuba, poi trasferitasi in giovane età a New York vendendo abiti usati a Andy Warhol e Bruce Springsteen, e adesso anziana e ricca vedova fiorentina. Drusilla è finita nel mirino del senatore leghista Pillon, secondo cui Amadeus avrebbe fatto meglio ad invitare un padre di famiglia. Ironica e pungente come sempre la risposta di Drusilla: “Era una bella idea anche mettere un nonno, una zia, ma il proprio pensiero non può essere sostitutivo del pensiero di un altro. Mi aspettavo la polemica. Ricordo negli anni ’70 Leopoldo Mastelloni, Paolo Poli…Incasellare ciò vediamo ci dà la sensazione di avere tutto sotto controllo. Se fossi stata una Drag Queen sarebbe stato più semplice: finché si vede un’estremizzazione, riusciamo a prendere le distanze, mentre per certe persone un’interpretazione è meno comprensibile. Ma io tendo a pensare che un artista prima lo si ascolta, poi si esprime un’opinione“.

Drusilla Foer: “Amadeus? I bruttacchioli mi sono sempre piaciuti”

Ma cosa farà Drusilla Foer all’Ariston? Queste le sue parole: “Cercherò di divertirmi, poi mi agiterò, poi mi passerà. Annuncerò i cantanti. Adorerò dire “dirige Beppe Vessicchio”. Purtroppo, non si usa più leggere la sintesi della canzone: “Una ragazza si trova nel vortice conflittuale della vita, ma ne uscirà con l’amore”. Canterò se proprio è necessario e molto criticherò Amadeus, lo stuzzicherò“. Forse Drusilla dovrà edulcorare il suo registro linguistico: ““Che pa…e” si può dire a Sanremo? Starò attenta, il festival deve essere un luogo di esempio. Sì, forse mi ha convinta: non ne dirò“, dice all’intervistatore de Il Corriere della Sera. La sensazione comunque è che Amadeus farà fatica a contenerla: “Se ci proverò con lui? A me i bruttacchioli sono sempre piaciuti, amo il nasone. E di un uomo mi seducono gentilezza, cortesia, galanteria. Quindi, lui mi ha in pugno“.



