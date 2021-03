Drusilla Gucci/ Dopo la prima nomination tutti la amano? Qualcosa non torna.. (Isola dei Famosi)

E’ bastata una prima battuta da parte di Tommaso Zorzi nella prima puntata dell’Isola de Famosi 2021 per salvare Drusilla Gucci? La bella ereditiera è arrivata nel programma senza essere un volto noto e beccandosi una serie di nomination che hanno fatto subito sospettare l’influencer che ha capito che c’era forse qualche accordo a riguardo. Detto questo, salva Drusilla dall’eliminazione, ecco che si parla ancora di lei perché adesso tutto sembra tranquillo. Cosa c’è quindi di così diverso dall’inizio? Forse davvero la battuta di Zorzi ha messo al sicuro l’ereditiera? Il mistero rimane mentre lei continua a vivere la sua vita rilanciando il suo pensiero, ovvero quella di volersi fare conoscere un po’ dal pubblico a casa, ma quando lo farà davvero?

Drusilla Gucci si salva dalla nomination all’Isola dei Famosi 2021 ma farà lo stesso con Awed?

Se il problema nomination non sembra più impensierire la bella Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi 2021, adesso c’è Awed che continua a tampinarla convinto che anche lei sia bellissima anche se con forme e modi diversi rispetto a quelli di Miryea Stabile. Avendo la possibilità di avvicinarsi alla palizzata e di parlare con i vicini Rafinados, e quindi anche con la bella Drusilla, sembra che lo youtuber sia già pronto a cambiare preda puntando proprio su di lei. Ma siamo sicuri che Miryea avrà modo di occuparsi di lui e questa sera ammettere di trovarlo interessante? Siamo sicuri che non è lui il suo tipo e che questa sera toccherà a lei piazzare un altro due di picche in diretta tv dopo quello di Miryea Stabile.

